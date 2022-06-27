В Александрии готовятся встретить Купалье. В этом году ждут гостей из России

В 2022 году праздник сохранит традиционные площадки, однако некоторые из них претерпели серьезные изменения. Лейтмотивом форума станет сохранение исторической памяти. Также увеличится количество участников. Подключатся и регионы России. Каждая область Беларуси представит свою программу, что поможет не только узнать, чем богаты регионы, но и познакомит с их культурным наследием. Также по традиции гостей ждут ярмарки, творческие программы, праздник цирка и большой гала-концерт. Определится и семья-победитель республиканского конкурса «Властелин села». Как отмечают участники оргкомитета фестиваля, программа увлечет гостей любого возраста.