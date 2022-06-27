Прямой эфир

В Александрии готовятся встретить Купалье. В этом году ждут гостей из России

27 июня 2022 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александрия соберет друзей 9 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Александрии готовятся встретить Купалье. В этом году ждут гостей из России-1

В 2022 году праздник сохранит традиционные площадки, однако некоторые из них претерпели серьезные изменения. Лейтмотивом форума станет сохранение исторической памяти. Также увеличится количество участников. Подключатся и регионы России. Каждая область Беларуси представит свою программу, что поможет не только узнать, чем богаты регионы, но и познакомит с их культурным наследием. Также по традиции гостей ждут ярмарки, творческие программы, праздник цирка и большой гала-концерт. Определится и семья-победитель республиканского конкурса «Властелин села». Как отмечают участники оргкомитета фестиваля, программа увлечет гостей любого возраста.

# Фестиваль # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сегодня до +33! В Беларуси сохраняется сильная жара
27 июня 2022 06:37

Сегодня до +33! В Беларуси сохраняется сильная жара

«Сало наше обалденно вкусное, мягкое, с прослоечками». Что за волшебное сало и где его купить?
26 июня 2022 19:26

«Сало наше обалденно вкусное, мягкое, с прослоечками». Что за волшебное сало и где его купить?

«Всё разломано, разбито. Стало убожище». Что случилось с перспективным хозяйством в Петриковском районе?
26 июня 2022 19:23

«Всё разломано, разбито. Стало убожище». Что случилось с перспективным хозяйством в Петриковском районе?