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Белорусские аграрии заканчивают первый укос трав

27 июня 2022 07:00
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Новости Беларуси. Беларусь обеспечивает не только свою продовольственную безопасность, но и является важным экспортером сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. Только за январь-апрель экспорт составил более 2 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии заканчивают первый укос трав-1

География поставок постоянно расширяется. Сегодня Беларусь входит в пятерку мировых поставщиков молочной продукции. Занимает третье место по поставкам сливочного масла, четвертое – по сыру.

Белорусские аграрии заканчивают первый укос трав-4

И, несмотря на экономические Западные санкции, к новым реалиям адаптироваться не пришлось. Этому способствует замкнутый цикл производства – от выращивания кормов до готовой продукции. Сейчас аграрии заканчивают первый укос трав. Зеленная масса убрана с 80 % площадей, а это более миллиона гектаров. Заготовлено более 6 миллионов тонн сенажа. Всего в 2022 году планируется получить 9,5 миллиона тонн кормовых единиц травяных кормов.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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