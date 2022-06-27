Белорусские аграрии заканчивают первый укос трав

Новости Беларуси. Беларусь обеспечивает не только свою продовольственную безопасность, но и является важным экспортером сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. Только за январь-апрель экспорт составил более 2 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, несмотря на экономические Западные санкции, к новым реалиям адаптироваться не пришлось. Этому способствует замкнутый цикл производства – от выращивания кормов до готовой продукции. Сейчас аграрии заканчивают первый укос трав. Зеленная масса убрана с 80 % площадей, а это более миллиона гектаров. Заготовлено более 6 миллионов тонн сенажа. Всего в 2022 году планируется получить 9,5 миллиона тонн кормовых единиц травяных кормов.