В Беларуси сократят декретный отпуск? Вот что об этом думает многодетная мама

Вадим Щеглов, ведущий: Сейчас в обществе активно обсуждают инициативу уменьшения декретного отпуска. Говорят, что три года – это много. Какое ваше мнение?

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » – общественный деятель Юлия Артюх рассказала, что думает о сокращении декретного отпуска в Беларуси.

Вадим Щеглов: Есть даже статистика. По-моему, в два года уже большинство мам отдают ребенка в детский сад, а сами еще не идут на работу.

Юлия Артюх, общественный деятель: Три года – это прекрасно в части материнства, когда мама может много времени уделить ребенку. Что касается моего опыта, я декретный отпуск до конца не «отсидела».

Юлия Артюх:

У меня было по-другому. Моему младшему сыну исполнилось два года, и я вышла на работу. На неполный рабочий день, правда, но потребность уже была в реализации. Помимо того, что я постоянно занимаюсь общественной деятельностью, без отрыва на декретные отпуска,

два года, на мой взгляд, – это оптимальный вариант.

Моя специальность – экономист-менеджер, также я закончила магистратуру, теперь я магистр экономических наук, поэтому я продолжаю развиваться в экономике. Сейчас я учусь в аспирантуре.

Вадим Щеглов:

Вы уже тему для кандидатской диссертации выбрали?

Юлия Артюх:

Сейчас находимся в процессе, потому что это очень сложный момент. Подход к выбору темы должен быть очень глубокий.