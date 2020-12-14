В Беларуси сократят декретный отпуск? Вот что об этом думает многодетная мама

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – общественный деятель Юлия Артюх рассказала, что думает о сокращении декретного отпуска в Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Сейчас в обществе активно обсуждают инициативу уменьшения декретного отпуска. Говорят, что три года – это много. Какое ваше мнение?
Юлия Артюх, общественный деятель:
Три года – это прекрасно в части материнства, когда мама может много времени уделить ребенку. Что касается моего опыта, я декретный отпуск до конца не «отсидела».
Вадим Щеглов:
Есть даже статистика. По-моему, в два года уже большинство мам отдают ребенка в детский сад, а сами еще не идут на работу.
Юлия Артюх:
У меня было по-другому. Моему младшему сыну исполнилось два года, и я вышла на работу. На неполный рабочий день, правда, но потребность уже была в реализации. Помимо того, что я постоянно занимаюсь общественной деятельностью, без отрыва на декретные отпуска,
два года, на мой взгляд, – это оптимальный вариант.
Моя специальность – экономист-менеджер, также я закончила магистратуру, теперь я магистр экономических наук, поэтому я продолжаю развиваться в экономике. Сейчас я учусь в аспирантуре.
Вадим Щеглов:
Вы уже тему для кандидатской диссертации выбрали?
Юлия Артюх:
Сейчас находимся в процессе, потому что это очень сложный момент. Подход к выбору темы должен быть очень глубокий.
Вадим Щеглов:
Вам что больше интересно?
Юлия Артюх:
Детское питание. Это моя стезя, я в этом развиваюсь.
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