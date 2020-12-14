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В Беларуси сократят декретный отпуск? Вот что об этом думает многодетная мама

14 декабря 2020 09:38
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – общественный деятель Юлия Артюх рассказала, что думает о сокращении декретного отпуска в Беларуси.

Вадим Щеглов, ведущий:  
Сейчас в обществе активно обсуждают инициативу уменьшения декретного отпуска. Говорят, что три года это много. Какое ваше мнение?  

В Беларуси сократят декретный отпуск? Вот что об этом думает многодетная мама -1

Юлия Артюх, общественный деятель:
Три года это прекрасно в части материнства, когда мама может много времени уделить ребенку. Что касается моего опыта, я декретный отпуск до конца не «отсидела».  

Вадим Щеглов:  
Есть даже статистика. По-моему, в два года уже большинство мам отдают ребенка в детский сад, а сами еще не идут на работу.

В Беларуси сократят декретный отпуск? Вот что об этом думает многодетная мама -4

Юлия Артюх:  
У меня было по-другому. Моему младшему сыну исполнилось два года, и я вышла на работу. На неполный рабочий день, правда, но потребность уже была в реализации. Помимо того, что я постоянно занимаюсь общественной деятельностью, без отрыва на декретные отпуска,

два года, на мой взгляд, это оптимальный вариант.

Моя специальность экономист-менеджер, также я закончила магистратуру, теперь я магистр экономических наук, поэтому я продолжаю развиваться в экономике. Сейчас я учусь в аспирантуре. 

Вадим Щеглов:  
Вы уже тему для кандидатской диссертации выбрали?  

Юлия Артюх:  
Сейчас находимся в процессе, потому что это очень сложный момент. Подход к выбору темы должен быть очень глубокий.  

В Беларуси сократят декретный отпуск? Вот что об этом думает многодетная мама -7

Вадим Щеглов:  
Вам что больше интересно?  

Юлия Артюх:  
Детское питание. Это моя стезя, я в этом развиваюсь.  

«Был стресс – как дальше жить, что с этим делать?» Юлия Артюх о том, как диагноз дочери мотивировал помогать людям (читайте далее).  

# Дети и родители # общество # Юлия Артюх # Вадим Щеглов # Фотофакт

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