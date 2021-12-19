«Чтобы не ушла в утиль». В лесопитомнике рассказали о новом тренде – елях в кадке и ценах на них
Новости Беларуси. С каждым днем все больше чувствуется приближение праздников. В Минске зажглась яркая иллюминация. Украсили новогодние елки. Зеленая красавица появилась и во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Уже многие из нас нарядили елки, повесили гирлянды, вырезали снежинки. А кто-то еще в поисках главного новогоднего атрибута. На неделе по всей Беларуси начали работу елочные базары – больше тысячи локаций. Елочки там – как на подбор, ведь лесные красавицы проходят настоящий кастинг. Критерии отбора самые строгие – от качества и симметричности иголок до пышности дерева.
Кристина Протосовицкая на неделе прошлась по елочному следу.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В лесу родилась елочка, в лесу она, как известно, росла. Но потом что-то пошло явно не по плану, и ее начали срубать. Так было вплоть до XXI века. А в XXI веке уже есть более гуманные способы обзавестись главным символом праздника.
Не рубить с плеча – тренд последнего десятилетия. Ели в кадках небольшие в росте – до метр восемьдесят, зато с экологичным акцентом. Чтобы вырастить даже небольшое дерево, нужно не меньше 6-7 лет.
Светлана Назарук, начальник Засимовского базисного лесопитомника Кобринского опытного лесхоза:
Чтобы впоследствии ель не ушла в утиль, приносила какую-то пользу и радовала глаз людям, предлагается в дальнейшем высаживать эти ели для посадки в лес или где-то на своем приусадебном участке.
В питомнике Кобринского опытного лесхоза пошли дальше и экспериментируют с породами. Кроме классической зеленой ели в кадки высадили голубую колючую. По характеристикам этим крошкам нет равных.
Светлана Назарук:
Отличается своей цветовой гаммой, то есть цвет с голубым, сизым отливом. Больее пышная сама ель. Иглица более крупная и густая. Поэтому каждый выбирает то, что больше нравится.
Голубая ель как элемент ландшафта украшает дворики и даже целые города. В лес такую «подружку» не отправишь. И важно помнить, что после праздников ель в кадке нельзя шоково выселять на улицу – температуру с комнатной нужно снижать постепенно. И не забывать поливать.
Светлана Назарук:
Цена на ели в пластиковых горшках: высота ели до 30 сантиметров будет стоить 15 рублей. От 30 до 50 сантиметров – 17 рублей. Выше 50 сантиметров будет стоить 19 рублей. В прошлом году мы планировали продать 300 елей в кадках с закрытой корневой системой. Они были все проданы. Поэтому спрос на ели есть. В этом году мы подготовили порядка 500-600 елей.
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