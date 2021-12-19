«Чтобы не ушла в утиль». В лесопитомнике рассказали о новом тренде – елях в кадке и ценах на них

Новости Беларуси. С каждым днем все больше чувствуется приближение праздников. В Минске зажглась яркая иллюминация. Украсили новогодние елки. Зеленая красавица появилась и во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самые популярные – 2-3 метра. В лесничестве рассказали, как выбирают ели для продажи на Новый год – читайте здесь.

Уже многие из нас нарядили елки, повесили гирлянды, вырезали снежинки. А кто-то еще в поисках главного новогоднего атрибута. На неделе по всей Беларуси начали работу елочные базары – больше тысячи локаций. Елочки там – как на подбор, ведь лесные красавицы проходят настоящий кастинг. Критерии отбора самые строгие – от качества и симметричности иголок до пышности дерева. Кристина Протосовицкая на неделе прошлась по елочному следу.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В лесу родилась елочка, в лесу она, как известно, росла. Но потом что-то пошло явно не по плану, и ее начали срубать. Так было вплоть до XXI века. А в XXI веке уже есть более гуманные способы обзавестись главным символом праздника. Не рубить с плеча – тренд последнего десятилетия. Ели в кадках небольшие в росте – до метр восемьдесят, зато с экологичным акцентом. Чтобы вырастить даже небольшое дерево, нужно не меньше 6-7 лет.

Светлана Назарук, начальник Засимовского базисного лесопитомника Кобринского опытного лесхоза:

Чтобы впоследствии ель не ушла в утиль, приносила какую-то пользу и радовала глаз людям, предлагается в дальнейшем высаживать эти ели для посадки в лес или где-то на своем приусадебном участке. В питомнике Кобринского опытного лесхоза пошли дальше и экспериментируют с породами. Кроме классической зеленой ели в кадки высадили голубую колючую. По характеристикам этим крошкам нет равных.

Светлана Назарук:

Отличается своей цветовой гаммой, то есть цвет с голубым, сизым отливом. Больее пышная сама ель. Иглица более крупная и густая. Поэтому каждый выбирает то, что больше нравится. Голубая ель как элемент ландшафта украшает дворики и даже целые города. В лес такую «подружку» не отправишь. И важно помнить, что после праздников ель в кадке нельзя шоково выселять на улицу – температуру с комнатной нужно снижать постепенно. И не забывать поливать.