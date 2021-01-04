«Это здорово как командный отдых, когда ты играешь с детьми». Почему стоит попробовать поиграть в лазертаг?

Заснеженный лес, бесстрашные бойцы и звездные капитаны команд. «Зеленых» возглавил певец Шир, а желтых – директор сети модельных агентств очаровательная Ангелина Новикова. Но еще час назад миссия «Новогодний лазертаг» была под угрозой срыва. Как играть и почему стоит поучаствовать с близкими и друзьями, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Шир, певец:

Мы ехали и так получилось, что мы застряли. Сейчас будем идти туда пешком. Почему застряли? Потому что здесь нереально. Мы оставили там машины и топаем с девчонками пешком.

Локация – Жуков луг. Погода – гололедица и проливной дождь. Машины брошены прямо на дороге. Несколько километров по припорошенным снегом обочинам и еще километр – через лес. Переход через пересеченную местность до базы занимает около получаса. Но настоящие любители адреналина не сдаются.

Шир:

Насколько экстремальная сама ситуация, тем интереснее и лучше, потому что если бы все было просто, то было бы неинтересно. Поэтому экстремальные ситуации, если вдруг такие происходят, то это неплохо. Главное в жизни – ко всему относиться с улыбкой, и тогда все будет хорошо!

Экипировка – есть, настроение – на самом высоком уровне, шутками – заряжены. Пора бы и повторить правила игры.

Сотрудник лазертага:

Это называется тагер, к нему идет повязка, они вместе синхронизированы, поэтому если вы собираетесь меняться, переходить из команды в команду, меняемся только комплектом вместе.

Повязка у вас расположена на голове, надевается таким образом, чтобы блочок был сзади, чтобы он не мешал вам. Лазертаг — командная игра, ее еще называют Q-Zar. Главное оборудование – специальные электронные устройства – бластеры, пушки или автоматы (которые называются тагеры) – и датчики: сенсоры поражения. Сиcтема «тагер плюс сенсоры» работает в связке. Сенсоры фиксируют попадания других игроков, тагер сообщает об этом участнику вибрацией, световой индикацией, голосом и выводит информацию на дисплей.

Итак, оружие получено, отличительные метки команд – тоже. У каждого игрока по три жизни и 16 обойм по 25 патронов. Пора отправляться на поле боя.

На месте сражения разворачиваются события, схожие с реальными боевыми действиями. Но на самом деле игра в лазертаг не опаснее футбола.

Шир:

В лазертаг, наверное, пару раз всего лишь играл. Но это интересно – погонять. Волк за зайцами. Постараться одним выстрелом двоих. Если семья большая, мужчина – глава в доме, я сегодня буду гонять девчонок.

К слову, и девчонки не промах. Так что могут дать фору, ведь женская половина новогоднего баттла в прекрасной физической форме. Ангелина Новикова, директор сети модельных агентств:

Мы очень часто играем в такие интересные игры. Это здорово как командный отдых, когда ты играешь с детьми. Мы очень любим такие развлечения.

Правда, предпочтения в зимних видах спорта у капитанов команд разнятся. Шир:

Мой, наверное, любимый вид спорта зимой – это горные лыжи. В этом году еще не доехал, но мы с ребятами планируем доехать туда. Надеюсь, что у нас получится. Обычно строишь планы – и под конец обязательно что-то происходит, поэтому мы решили не строить, а как-нибудь пожарной командой собраться и поехать.

Ангелина Новикова:

Это вполне возможно коньки или сноуборд. У нас в Беларуси прекрасные базы, на которых можно кататься. Борьба развивается по нескольким сценариям. Но неотъемлемые элементы любого сражения – перестрелка, гонка на выживание и, конечно же, смех. Наши герои уверены – это лучший способ разнообразить традиционные праздники. Ангелина Новикова:

Я советую всем, кто сейчас находится дома, брать своих друзей или свою семью и ехать, активно заниматься различными видами спорта, активно проводить время и дарить положительные эмоции себе, своим любимым и друзьям.

Ну, и куда же без новогодних поздравлений? Шир:

Новый год наступил. Прошлый год для каждого из нас был непростым. Главное в жизни почаще улыбаться. Каждому из вас я желаю быть позитивным, активным, и чтобы вашей энергией заряжались близкие и родные. И огромного всем здоровья. С Новым годом вас!

Ангелина Новикова:

Я желаю телезрителям программы «Минск и минчане» в новом году, чтобы все мечты исполнились, чтобы они не болели, чтобы они реализовали то, что хотели реализовать, были счастливыми и любили!