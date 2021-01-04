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«Самое сложное было выставить 2021 из машин Госавтоинспекции». Как сотрудники минской милиции снимали новогодний ролик

04 января 2021 09:03
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – официальный представитель ГУВД Мингорисполкома – Наталья Ганусевич.

Телеканал СТВ подготовил ролик совместно с вами, в котором рассказывается о работе вашей службы. Для чего он создан?

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В преддверии Нового года мы, минская милиция, захотели остаться не в стороне и поздравить всех граждан с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Пришла идея моим сотрудникам и мне в том числе, как все организовать, мы написали небольшой план-сценарий. Большое спасибо Казакову Кириллу Владимировичу за то, что откликнулся, согласился. Большое спасибо всей съемочной группе, которая принимала участие в съемках. Это не первое совместное наше видео, в 2019 году в августе совместно с телеканалом СТВ был отснят наш имиджевый видеоролик о минской милиции, который получил очень хорошие отзывы.

«Самое сложное было выставить 2021 из машин Госавтоинспекции». Как сотрудники минской милиции снимали новогодний ролик -1

Как проходила съемка? Кто был главным героем?

Наталья Ганусевич:
Два дня проходили съемки, все было сделано очень оперативно и быстро. В видеоролике снимаются сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы милиции и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Актёры капризные?

Наталья Ганусевич:
Некапризные, очень быстро вживались в роль и получили удовольствие.

«Самое сложное было выставить 2021 из машин Госавтоинспекции». Как сотрудники минской милиции снимали новогодний ролик -4

Были ли во время съемок какие-то запоминающиеся ситуации?

Наталья Ганусевич:
Самое интересное и самое сложное в этой работе было выставить 2021 из машин Госавтоинспекции, построить, всех организовать, четко сделать. На большом полигоне у нас проходили съемки, тем не менее все было слажено, совместно все получилось.

Новогодний ролик сняли сотрудники минской милиции. Смотрите, как они поздравили белорусов

«Самое сложное было выставить 2021 из машин Госавтоинспекции». Как сотрудники минской милиции снимали новогодний ролик -7

Ролик вышел 31 декабря. Есть ли какие-то отклики у аудитории?

Наталья Ганусевич:
Есть много откликов, в социальных сетях нам люди пишут, благодарят за работу. Действительно получилось очень позитивно, люди высоко оценили работу вашего телеканала, мы тоже благодарим вас за поддержку. 

«Самое сложное было выставить 2021 из машин Госавтоинспекции». Как сотрудники минской милиции снимали новогодний ролик -10

Какие у вас ближайшие планы?

Наталья Ганусевич:
Планов на наступивший 2021 год очень много. У нас будет проводиться много акций, мероприятий, в том числе и спортивных, где сотрудники милиции будут нести охрану общественного порядка. Не стоит забывать о том, что к каждому празднику: к 23 февраля, 8 Марта мы организовываем имиджевые мероприятия, своими силами снимаем какие-то видеоролики, запускаем в ротацию. Поэтому планов очень много, мы надеемся на сотрудничество с вами.

# Милиция Беларуси # общество # Наталья Ганусевич # Кирилл Казаков # Фотофакт

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