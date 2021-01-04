«Самое сложное было выставить 2021 из машин Госавтоинспекции». Как сотрудники минской милиции снимали новогодний ролик
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – официальный представитель ГУВД Мингорисполкома – Наталья Ганусевич.
Телеканал СТВ подготовил ролик совместно с вами, в котором рассказывается о работе вашей службы. Для чего он создан?
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В преддверии Нового года мы, минская милиция, захотели остаться не в стороне и поздравить всех граждан с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Пришла идея моим сотрудникам и мне в том числе, как все организовать, мы написали небольшой план-сценарий. Большое спасибо Казакову Кириллу Владимировичу за то, что откликнулся, согласился. Большое спасибо всей съемочной группе, которая принимала участие в съемках. Это не первое совместное наше видео, в 2019 году в августе совместно с телеканалом СТВ был отснят наш имиджевый видеоролик о минской милиции, который получил очень хорошие отзывы.
Как проходила съемка? Кто был главным героем?
Наталья Ганусевич:
Два дня проходили съемки, все было сделано очень оперативно и быстро. В видеоролике снимаются сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы милиции и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.
Актёры капризные?
Наталья Ганусевич:
Некапризные, очень быстро вживались в роль и получили удовольствие.
Были ли во время съемок какие-то запоминающиеся ситуации?
Наталья Ганусевич:
Самое интересное и самое сложное в этой работе было выставить 2021 из машин Госавтоинспекции, построить, всех организовать, четко сделать. На большом полигоне у нас проходили съемки, тем не менее все было слажено, совместно все получилось.
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Ролик вышел 31 декабря. Есть ли какие-то отклики у аудитории?
Наталья Ганусевич:
Есть много откликов, в социальных сетях нам люди пишут, благодарят за работу. Действительно получилось очень позитивно, люди высоко оценили работу вашего телеканала, мы тоже благодарим вас за поддержку.
Какие у вас ближайшие планы?
Наталья Ганусевич:
Планов на наступивший 2021 год очень много. У нас будет проводиться много акций, мероприятий, в том числе и спортивных, где сотрудники милиции будут нести охрану общественного порядка. Не стоит забывать о том, что к каждому празднику: к 23 февраля, 8 Марта мы организовываем имиджевые мероприятия, своими силами снимаем какие-то видеоролики, запускаем в ротацию. Поэтому планов очень много, мы надеемся на сотрудничество с вами.