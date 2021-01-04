«Самое сложное было выставить 2021 из машин Госавтоинспекции». Как сотрудники минской милиции снимали новогодний ролик

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – официальный представитель ГУВД Мингорисполкома – Наталья Ганусевич. Телеканал СТВ подготовил ролик совместно с вами, в котором рассказывается о работе вашей службы. Для чего он создан? Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

В преддверии Нового года мы, минская милиция, захотели остаться не в стороне и поздравить всех граждан с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Пришла идея моим сотрудникам и мне в том числе, как все организовать, мы написали небольшой план-сценарий. Большое спасибо Казакову Кириллу Владимировичу за то, что откликнулся, согласился. Большое спасибо всей съемочной группе, которая принимала участие в съемках. Это не первое совместное наше видео, в 2019 году в августе совместно с телеканалом СТВ был отснят наш имиджевый видеоролик о минской милиции, который получил очень хорошие отзывы.

Как проходила съемка? Кто был главным героем? Наталья Ганусевич:

Два дня проходили съемки, все было сделано очень оперативно и быстро. В видеоролике снимаются сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы милиции и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Актёры капризные? Наталья Ганусевич:

Некапризные, очень быстро вживались в роль и получили удовольствие.

Были ли во время съемок какие-то запоминающиеся ситуации? Наталья Ганусевич:

Самое интересное и самое сложное в этой работе было выставить 2021 из машин Госавтоинспекции, построить, всех организовать, четко сделать. На большом полигоне у нас проходили съемки, тем не менее все было слажено, совместно все получилось. Новогодний ролик сняли сотрудники минской милиции. Смотрите, как они поздравили белорусов

Ролик вышел 31 декабря. Есть ли какие-то отклики у аудитории? Наталья Ганусевич:

Есть много откликов, в социальных сетях нам люди пишут, благодарят за работу. Действительно получилось очень позитивно, люди высоко оценили работу вашего телеканала, мы тоже благодарим вас за поддержку.