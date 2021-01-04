Туман осложнил ситуацию на дорогах. ГАИ рекомендует водителям быть осторожными

Новости Беларуси. Туман серьезно осложнил ситуацию на дорогах. На отдельных участках видимость не превышает 170 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ рекомендует водителям быть предельно осторожными, выбирать оптимальный скоростной режим, не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию и постоянно контролировать обстановку.

Автолюбителям напоминают и о правилах безопасной парковки: оставлять транспортное средство нужно как можно дальше от проезжей части и включать аварийную сигнализацию.

В это время особенно внимательными необходимо быть и пешеходам.