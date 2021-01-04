Андрей Швед: практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности

В этой должности Андрей Швед уже почти четыре месяца, и время подвести хотя бы промежуточные итоги работы, тем более что ее начало совпало с большим количеством уголовных дел и острым периодом в истории нашего государства. Несмотря на это, система выстояла, правоохранители работают в привычном режиме. Хотя на почве желания дестабилизировать обстановку в стране было совершено около тысячи преступлений.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Я по просьбе моих знакомых, друзей, родственников хочу вас поздравить с наступившим Новым годом, с Рождеством, самое главное, пожелать вам силы, бодрости духа, чтобы рядом с вами всегда были преданные государству, стране люди, которые знают, как выполнять свой долг и для чего они должны выполнять свою работу.

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Говоря о работе правоохранительного блока, в прошлом году как вы справедливо отметили, криминогенная ситуация находилась и находится под полным контролем правоохранительных органов. Несмотря на то, что в период попытки дестабилизации общественной обстановки было совершено более тысячи преступлений, в том числе и тяжких, у нас в прошлом году отмечается общее снижение особо тяжких преступлений на 14 %, тяжких – на 27 %, преступлений в быту – на 11 %. Практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности.