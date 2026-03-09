Здание отделения милиции Дзержинского РОВД открыли в Фаниполе

В Фаниполе состоялось торжественное открытие нового здания отделения милиции Дзержинского РОВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современное помещение площадью 300 квадратов оснастили по самым высоким стандартам: провели коммуникации, оборудовали кабинеты для участковых инспекторов, комнату для приема граждан, помещения для вооружения и временного содержания задержанных. Также в распоряжении стражей правопорядка - современное оборудование, мебель, и собственный служебный автомобиль.

Александр Бендасов, начальник отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома:

Мы надеемся, что новое здание станет символом нового качества работы фанипольской милиции. Это доверие людей, оперативность, открытость. Мы ждем, что жители города будут чувствовать себя здесь защищенными и будут знать, что милиция рядом, милиция готова помочь.

Теперь жителям станет проще обращаться к правоохранителям: новое здание расположено в удобном месте, с хорошей транспортной логистикой.