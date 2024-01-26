Митинг-реквием к Международному дню памяти жертв Холокоста провели в Крупках

К Международному дню памяти жертв Холокоста в Крупском районе приурочили митинг-реквием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники собрались у обелиска, расположенного около деревни Лебедево. Именно на этом месте в сентябре 1941-го нацисты расстреляли 1 975 мирных жителей. В память о них к подножию мемориала возложили цветы. Зажгли свечи.

Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Мы вспоминаем и проводим церемонии, мы говорим молитву в том месте, где мирные граждане, белорусы, евреи и все те, кто были уничтожены, и те, кто были расстреляны ни за что. Потому что они были другие. Хочется посетить как можно больше мест. Недавно в Логойске, сейчас Крупки, Могилев, Гродно, в Минске будет церемония – я могу назвать очень много мест. Не до каждого получается доехать. Но есть очень много мест, где уже инициатива проводится на местах, проводятся церемонии. И это очень важно.

Татьяна Мельник, замначальника отдела Крупского райисполкома:

Памятные места и воинские захоронения на территории нашего района ухоженные, отремонтированы памятники. Часто ученики посещают памятные места, возлагают цветы. Наверное, таким образом отдают дань уважения и почтения подвигу наших отцов, наших прадедов, дедов, которые подарили нам мирное небо. Среди участников памятного мероприятия – местный житель Игорь Борисович Шалаумов, в семье которого болью отзываются события военных лет. Его маме, тогда 20-летней еврейской девушке, удалось избежать смерти.

Игорь Шалаумов:

Что касается моей матери, когда последние десятки людей выводили на расстрел, ее заступила очень полная женщина. Я так понимаю, чтобы сохранить жизнь молодой девушки. И вместе с выстрелом она упала в яму. Пролежала более суток, а затем, когда закапывали местные жители эту яму, она попросила, чтобы сильно не закапывали, а потом ушла отсюда в партизанский отряд.