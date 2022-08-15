Это запомнится на всю жизнь. Почему студенты-волонтёры едут на раскопки под Минском?

Новости Беларуси. Археологи исследуют долетописный Минск. Это едва ли не самые масштабные археологические изыскания, проводимые сейчас в Беларуси. Находок тысячи, и благодаря каждой открываются все новые детали истории города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее в репортаже Арины Верховской.

Ну, это уже на что-то похоже. Все глубже и глубже в недра истории. Андрей Карпенко, несмотря на то, что учится на экономиста, решил попробовать себя и в археологии. Вот такая летопись его персонального августа 2022-го, ведь он уверен: не все секреты белорусских земель изведаны до конца.

Андрей Карпенко, студент Белорусского государственного экономического университета:

Волонтеры поехали на раскопки сюда, в Городище. Приобщаемся к истории. Начало уже положено, дальше будем искать.

У этих ребят уникальный шанс в буквальном смысле докопаться до истории. Десять волонтеров отправились в деревню Городище: здесь зарождалась белорусская столица (которая, к слову, в 2022 году отпразднует свое 995-летие). Краткий экскурс от профи – мастер-класс. Ведь прикосновение к истории – дело ювелирное.

И это как раз тот случай, когда практика не идет вразрез с теорией, а дыхание истории буквально повсеместно. Нам есть чем гордиться, а наследие – сакральный багаж нации, который стоит трепетно передавать от поколения к поколению.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Сейчас перемещаюсь с ребятами. Даже интересовался как руководитель: «Вы по собственному желанию или, может быть, был какой-то административный метод?» Говорят: «Нет, абсолютно. Нам интересно, мы бы хотели узнать что-то новое. То, возможно, о чем никто еще до этого и не знал». Благодаря нашим усилиям, может быть, мы сегодня сделаем и какое-то открытие.

О том, что молодежь в деле, договорились еще в мае. Тогда БРСМ и Совет молодых ученых Академии наук подписали соглашение. И вот 15 августа – символично в День археолога – студенческие отряды дали старт новому проекту, благодаря которому каждый может исследовать свои, белорусские, истоки.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Раскопки продлятся минимум еще до сентября. Здесь много материалов эпохи Древней Руси, очень много интересных керамических изделий. Но я уверен, что самые интересные находки еще впереди, поэтому ребята успеют сделать свои научные большие археологические открытия, которые запомнятся, я уверен, им на всю жизнь. Потому что археология всегда запоминается. Особенно первые раскопки всегда запоминаются на всю жизнь. Уникальная находка. Под Минском нашли герб сына Владимира и Рогнеды. Подробнее здесь.