«Это занятие, которое охватывает все стихии». Мастер гончарного дела показал, как из глины и воды сделать оригинальную посуду

Новости Беларуси. Можно долго смотреть, как бежит вода и горит огонь. А еще – как крутится гончарный круг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Зрелище завораживающее. Валерий с детства увлекался живописью. Но неожиданно молодого художника влюбила в себя керамика.

Валерий Войстриков, гончар:

Я с самого детства планировал поступать в академию, я серьезно занимался живописью, мне посоветовали сходить на керамику. Попросту лучше понимаешь форму, чувствуешь ее, живопись поменялась на керамику. Яна Шипко:

Что зацепило?

Валерий Войстриков:

Пластичность формы, возможность что-то сделать. Да и сам материал приятный. Керамика – то занятие, которое охватывает все стихии. Водой мочим руки, вода в глине, глина – земля. Когда сохнет, помогает воздух. Ну и огонь – это обжиг, опал.

Как повелителей всех стихий, гончаров почитали, словно наделенных божественным даром. Ведь и Бог, как считалось, создал человека из глины. По зову предков прикоснуться к этому самобытному ремеслу сегодня стремится все больше людей. Научить – не научу, а побаловаться дам. Нажимайте педальку, разгоняйте круг.

Глина – удивительный материал. Теплая и нежная, словно заряжает силой природы. В умелых руках она превращается в произведение искусства.

По мотивам этого фильма сейчас модно назначать свидания в гончарных мастерских. Романтичная атмосфера и податливая глина в руках влюбленных. Но если вы такой же дилетант, как я, то не слишком расслабляйтесь. Одно неверное движение – и все по кругу. «Станок такого не сделает». Как при помощи 16-килограммовой кувалды кузнецы делают ювелирные шедевры?

Яна Шипко:

Первый горшок комом. Валерий Войстриков:

Гончарное ремесло считается одним из самых сложных ремесел. Все ремесло поставлено на руках, на точности рук. Если будет неловкое движение, неправильное, придется все мять и начинать заново. Пока все обманчиво просто. И будущий горшочек послушно растет.

Яна Шипко:

Прямо волшебство какое-то. Валерий Войстриков:

Будем сейчас заужать, горлышко делать. Коль мы делаем горшок, горлышко заузим. Обхватывая таким образом, получается треугольник, руки плавно сводим к центру. Попробуйте вы. Осталось нанести узоры. Они могут быть самые незатейливые, но с глубоким смыслом.

Валерий Войстриков:

Каждый узор что-то обозначает, поэтому мы делаем одну и вторую линию. Это небо. Делаем еще одну линию, уже земля, как горизонт. А между ними мы сделаем волну.

Яна Шипко:

Сейчас в качестве эксперимента, по-честному, без помощи мастера попробую слепить свой первый горшок. Вообще же гончарному искусству учатся очень долго, только центровке на гончарном круге – около полугода. Яна Шипко:

Что-то я не так делала, глина убежала, поэтому все заново. Стенки будущего горшочка танцуют. Чтобы придавать глине желаемую форму, нужен навык и чутье. В этом ремесле все на уровне ощущений.

Яна Шипко:

Вот он – момент, когда все портится. У меня будет креативный горшок. Так надо, это современное искусство, никто ничего не понимает просто. Последняя надежда на узоры. Горшок мой ассиметричный, хотя, скажем честно, кривоватый. Зато свой. Глина на гончарном круге живет в твоих руках, этого ощущения не отнять. Яна Шипко:

Произведением искусства это вряд ли назовешь, или хотя бы приемлемой посудой, но зато релакс, что надо.

Валерий Войстриков:

Каждого мастера можно узнать по форме его изделий. Вроде збан збаном, а по форме отличается. Вырабатываются определенные формы, узоры, по которым меня можно узнавать. У меня либо пузатые формы, наношу узор: линии, волна. Сами по себе формы более пластичные. Со временем Валерию стало мало просто творить из глины. Захотелось делиться азами древнего ремесла. Так и открыл мастерскую.

Валерий Войстриков:

Дело это не самое легкое, не самое прибыльное, но зато очень приятное. Я бы не сказал, чтобы раскупали. Люди часто покупают на дачу, имеют дачный домик, стараются делать полностью деревенский стиль. Это самая экологически чистая посуда. На два-три месяца работы нужно полтонны глины.

Валерий Войстриков:

Бывает, месяц не поработаешь, отпуск какой-то – уже не то. Испокон веков принципы гончарного дела не менялись.

Валерий Войстриков:

Тот же круг, та же глина, но только мотор раскручивает. Раньше мастера сначала руками раскручивали, были тихоходные гончарные круги, потом ногами, а сейчас электрические. Правда, пришла индустриализация, и керамическая утварь – уже не такая роскошь, какой была в старину.