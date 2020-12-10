«Станок такого не сделает». Как при помощи 16-килограммовой кувалды кузнецы делают ювелирные шедевры?
Новости Беларуси. Мастерство, которое издревле было окутано мистикой и легендами. За что в древности почитали и одновременно боялись гончаров и кузнецов, а порой даже считали за колдунов? В программе «Центральный регион» рассказали о древнейших из народных ремесел и попробовали «оживить» металл и глину.
Виталий – коллега Петра, левша-кузнец. Блоху подковывать не пробовал. Но ювелирной работой похвастаться может. Вот с таких эскизов все и начинается. Порой будущий шедевр выковывать можно днями напролет. Так и рождался этот Феникс.
Виталий Демидов, кузнец:
Импровизация была полная, хотел сначала сделать из головы полностью, но не получилось, пришлось нарисовать. Ушло 560 деталей, каждый листик был полностью откован. Получился метр в высоту и полтора метра размах крыльев.
А это совместная работа мастеров.
Яна Шипко, корреспондент:
Вот такую работу насколько долго изготавливали?
Петр Смоляков, кузнец:
Она еще полностью не готова, в процессе. Такая творческая работа, добавляем постоянно туда что-то новое.
– Практически выковать из предметов интерьера?
– Конечно, главное – фантазия, дизайнерские, творческие направления, можно сделать все.
– А отличается ковка художественная от промышленной на производствах?
– Конечно, станок такого не сделает, а мастер может вытащить из головы и сделать это своими руками. К примеру, такой вот штопор необычный сделан без сварки, без всяких инструментов, все проработано.
– Какой необычный.
По традиции работают кузнецы в четыре руки.
Виталий Демидов:
У молотобойцев, это такие крепкие, дюжие ребята. Не обязательно такие большие, как их обычно описывает режиссер. Нет, это крепкая спина и крепкие жилистые руки. Кувалда до одного пуда у молотобойцев доходит, до 16 килограмм. Мастер будет показывать мне место удара, куда мне нужно бить маленьким молоточком, а я уже большим молотом в то же самое место бью большой кувалдой.
А вот дома кованых вещей у обоих мастеров немного. Как сапожники без сапог.
Виталий Демидов:
Если добавить хоть одну деталь в дом, то нельзя остановиться. Нельзя просто взять и повесить в дом один кованый фонарик, потому что с другой стороны двери просится другой, а потом между ними дверь, не хватает петель кованых. Хочется ручку кованую красивую. А потом поворачиваешься и понимаешь, что у меня калитка некованая. Тогда и ворота надо кованые, после этого начинается много работы. Поэтому ковка всегда была на ценителя, особенно ручная, художественная, на индивидуального заказчика.
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