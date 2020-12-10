«Станок такого не сделает». Как при помощи 16-килограммовой кувалды кузнецы делают ювелирные шедевры?

Новости Беларуси. Мастерство, которое издревле было окутано мистикой и легендами. За что в древности почитали и одновременно боялись гончаров и кузнецов, а порой даже считали за колдунов? В программе «Центральный регион» рассказали о древнейших из народных ремесел и попробовали «оживить» металл и глину.

Виталий – коллега Петра, левша-кузнец. Блоху подковывать не пробовал. Но ювелирной работой похвастаться может. Вот с таких эскизов все и начинается. Порой будущий шедевр выковывать можно днями напролет. Так и рождался этот Феникс.

Виталий Демидов, кузнец:

Импровизация была полная, хотел сначала сделать из головы полностью, но не получилось, пришлось нарисовать. Ушло 560 деталей, каждый листик был полностью откован. Получился метр в высоту и полтора метра размах крыльев.

А это совместная работа мастеров. Яна Шипко, корреспондент:

Вот такую работу насколько долго изготавливали?

Петр Смоляков, кузнец:

Она еще полностью не готова, в процессе. Такая творческая работа, добавляем постоянно туда что-то новое. – Практически выковать из предметов интерьера?

– Конечно, главное – фантазия, дизайнерские, творческие направления, можно сделать все.

– А отличается ковка художественная от промышленной на производствах?





– Конечно, станок такого не сделает, а мастер может вытащить из головы и сделать это своими руками. К примеру, такой вот штопор необычный сделан без сварки, без всяких инструментов, все проработано.

– Какой необычный.

По традиции работают кузнецы в четыре руки.

Виталий Демидов:

У молотобойцев, это такие крепкие, дюжие ребята. Не обязательно такие большие, как их обычно описывает режиссер. Нет, это крепкая спина и крепкие жилистые руки. Кувалда до одного пуда у молотобойцев доходит, до 16 килограмм. Мастер будет показывать мне место удара, куда мне нужно бить маленьким молоточком, а я уже большим молотом в то же самое место бью большой кувалдой. А вот дома кованых вещей у обоих мастеров немного. Как сапожники без сапог.