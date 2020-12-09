В Военной академии председатели райисполкомов проходят курсы по территориальной обороне

Новости Беларуси. Оценить эффективность системы территориальной обороны – задача председателей районных исполнительных комитетов. В эти дни они проходят специальные курсы на базе Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение пяти дней должностные лица изучат основы территориальной обороны, поучаствуют в практических занятиях по защите местности, а также наглядно ознакомятся с работой местных органов власти по организации войск к боевому заданию.

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Территориальная оборона, на мой взгляд, – это один из тех механизмов, которые влияют на повышение обороноспособности любого государства. В Республике Беларусь она не исключение. Мы также уделяем вопросам территориальной обороны большое внимание, совершенствуем эти вопросы, улучшаем. И во многом, наверное, качественное решение вопросов, связанных с территориальной обороной, с ее организацией, зависит от должностных лиц, которые руководят этими вопросами. Председатели районных исполнительных комитетов – это те основные организаторы, которые в своих районах отвечают за вопросы территориальной обороны.