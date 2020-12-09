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В Военной академии председатели райисполкомов проходят курсы по территориальной обороне

09 декабря 2020 07:24
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Новости Беларуси. Оценить эффективность системы территориальной обороны – задача председателей районных исполнительных комитетов. В эти дни они проходят специальные курсы на базе Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Военной академии председатели райисполкомов проходят курсы по территориальной обороне-1

В течение пяти дней должностные лица изучат основы территориальной обороны, поучаствуют в практических занятиях по защите местности, а также наглядно ознакомятся с работой местных органов власти по организации войск к боевому заданию.

В Военной академии председатели райисполкомов проходят курсы по территориальной обороне-4

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Территориальная оборона, на мой взгляд, это один из тех механизмов, которые влияют на повышение обороноспособности любого государства. В Республике Беларусь она не исключение. Мы также уделяем вопросам территориальной обороны большое внимание, совершенствуем эти вопросы, улучшаем. И во многом, наверное, качественное решение вопросов, связанных с территориальной обороной, с ее организацией, зависит от должностных лиц, которые руководят этими вопросами. Председатели районных исполнительных комитетов это те основные организаторы, которые в своих районах отвечают за вопросы территориальной обороны.

В Военной академии председатели райисполкомов проходят курсы по территориальной обороне-7

Те должностные лица, которые прошли эти курсы, как показывает практика и анализ, позже гораздо шире и глубже понимают, как организовывать и планировать вопросы территориальной обороны у себя в районах. Проводятся подобные занятия с 2018 года. Обучение на них прошли более 50 глав райисполкомов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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