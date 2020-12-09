Фитиль из хлопка закрепить и залить воском. Мастер свечных дел показывает, как создает произведения искусства

Новости Беларуси. Авторский подход, натуральные материалы и ручная работа. «Дукорский маентак», например, – один из таких комплексов, где в аутентичной атмосфере можно самим попробовать освоить промыслы наших прадедов. Корреспондент программы «Центральный регион» не удержалась на мастер-класс – за новогодним настроением.

Валентина Марченко, свечных дел мастер:

Я буду делать катаную свечку из такого листика вощины, это восковая пластинка. Такие вощинки используются в пчеловодстве, их дают пчелкам, чтобы они строили соты, пчеловоду тогда удобно работать с ними. Итак, я беру фитиль, он из хлопка, пропитан воском, ставлю его на край вощины.

Фитиль слегка выглядывает, тут будет верхушка свечки, мы начинаем скатывать плотный рулон. Поскольку воск пластичный, то он легко скатывается, не требует больших усилий. Маленькая свечка вырастает буквально на глазах.

У свечных дел мастера Валентины сначала были пчелы. Воска от собственной пасеки накопилось столько, что пришлось освоить колоритное ремесло.

Яна Шипко, корреспондент:

Один из самых простых и быстрых способов изготовить свечку даже в домашних условиях – это просто макать фитиль в чайник с расплавленным воском. Изготовить такую свечку по-быстрому можно было даже дома, только материал был на вес золота. «Максимальная температура – 1300 градусов». Посмотрите, как кузнецы с нуля создают изделия из железа

Такие тоненькие свечи похожи на церковные. Ну а здесь – эксклюзивные поделки. Освоив технологию, мастер начала экспериментировать с формой. Каких только свечей сегодня нет в ее коллекции.

Яна Шипко:

Современные мастера из воска научились делать настоящие произведения искусства.

Валентина Марченко:

Как это происходит? Вот формочка, это фитиль, я его вставляю, он уже пропитан воском, поэтому легко вставляется в форму. Нам потребуется чем-то его закрепить по центру, можно использовать обычную невидимку, а в чайнике у меня уже разогрет воск. Он жидкий, поэтому его легко залить в форму. Видите, он течет, пахнет, как мед, и будет остывать, кристаллизоваться так же, как мед. Пока что он темный, а станет светленьким, желтеньким. Пройдет, примерно, около часа, отсюда появится свечка-ежик. Ну а мы с вами откроем другую форму, где свеча уже к этому моменту готова.