Мокрый снег и дождь. На смену зимней погоде в Беларусь придёт оттепель

Новости Беларуси. Желтый уровень опасности объявлен на 9 декабря в Беларуси. На отдельных участках дорог ожидается гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы ветра местами могут достигать 14 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то среда – по-настоящему зимний день. А вот в ближайшие дни в южных регионах стоит ожидать оттепель. В пятницу – мокрый снег, дождь. Днем синоптики обещают от -3 до +4°С.