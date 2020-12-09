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Мокрый снег и дождь. На смену зимней погоде в Беларусь придёт оттепель

09 декабря 2020 08:13
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Новости Беларуси. Желтый уровень опасности объявлен на 9 декабря в Беларуси. На отдельных участках дорог ожидается гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мокрый снег и дождь. На смену зимней погоде в Беларусь придёт оттепель-1

Порывы ветра местами могут достигать 14 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то среда – по-настоящему зимний день. А вот в ближайшие дни в южных регионах стоит ожидать оттепель. В пятницу – мокрый снег, дождь. Днем синоптики обещают от -3 до +4°С.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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