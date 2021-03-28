«Это всё никто не разрешил бы теперь делать». Почему «Иди и смотри» было бы невозможно снять в наше время?

Новости Беларуси. Кадры фильма, который буквально разрывает душу. История белорусского подростка, который на глазах становится стариком. «Иди и смотри» – знаменитая картина Элема Климова, которая просто не может никого оставить равнодушным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О том, что осталось за кадром и как удалось добиться такой реалистичности в кадре – корреспондент Яна Шипко.
Звукорежиссер Виктор Морс и оператор-постановщик Алексей Родионов встретились онлайн, чтобы поделиться воспоминаниями об уникальных съемках.
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Оператор Алексей Родионов на съемках работал с первым на «Мосфильме» стедикамом. Обжигающе правдивые кадры получались потому что в них все было по-настоящему. В корову стреляли трассирующими пулями, и животное в муках на самом деле умерло под утро. Настоящие пули свистели над главным героем, а местные жители – сами дети войны – рвали душу рыданиями на болоте от пережитого лично горя.
Алексей Родионов, оператор-постановщик:
Я думаю, что сегодня действительно невозможно это снять – чисто даже и производство. Кто это даст столько времени снимать? Даже вот возьмите армию – армия же, фактически, была бесплатной – как это все получится? Или вот, скажем, реальные взрывы, стрельба – это все никто не разрешил бы теперь делать.