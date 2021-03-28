«Это всё никто не разрешил бы теперь делать». Почему «Иди и смотри» было бы невозможно снять в наше время?

Новости Беларуси. Кадры фильма, который буквально разрывает душу. История белорусского подростка, который на глазах становится стариком. «Иди и смотри» – знаменитая картина Элема Климова, которая просто не может никого оставить равнодушным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О том, что осталось за кадром и как удалось добиться такой реалистичности в кадре – корреспондент Яна Шипко.

Звукорежиссер Виктор Морс и оператор-постановщик Алексей Родионов встретились онлайн, чтобы поделиться воспоминаниями об уникальных съемках.

Приём с оглушением после взрыва повторил Спилберг. Звукорежиссёр «Иди и смотри» о том, как снимались жуткие сцены