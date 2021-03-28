Прямой эфир

«Это всё никто не разрешил бы теперь делать». Почему «Иди и смотри» было бы невозможно снять в наше время?

28 марта 2021 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кадры фильма, который буквально разрывает душу. История белорусского подростка, который на глазах становится стариком. «Иди и смотри» – знаменитая картина Элема Климова, которая просто не может никого оставить равнодушным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О том, что осталось за кадром и как удалось добиться такой реалистичности в кадре – корреспондент Яна Шипко.

Звукорежиссер Виктор Морс и оператор-постановщик Алексей Родионов встретились онлайн, чтобы поделиться воспоминаниями об уникальных съемках.

Приём с оглушением после взрыва повторил Спилберг. Звукорежиссёр «Иди и смотри» о том, как снимались жуткие сцены

«Это всё никто не разрешил бы теперь делать». Почему «Иди и смотри» было бы невозможно снять в наше время?-1

Оператор Алексей Родионов на съемках работал с первым на «Мосфильме» стедикамом. Обжигающе правдивые кадры получались потому что в них все было по-настоящему. В корову стреляли трассирующими пулями, и животное в муках на самом деле умерло под утро. Настоящие пули свистели над главным героем, а местные жители – сами дети войны – рвали душу рыданиями на болоте от пережитого лично горя.

«Это всё никто не разрешил бы теперь делать». Почему «Иди и смотри» было бы невозможно снять в наше время?-4

Алексей Родионов, оператор-постановщик:
Я думаю, что сегодня действительно невозможно это снять – чисто даже и производство. Кто это даст столько времени снимать? Даже вот возьмите армию – армия же, фактически, была бесплатной – как это все получится? Или вот, скажем, реальные взрывы, стрельба – это все никто не разрешил бы теперь делать.

«Это всё никто не разрешил бы теперь делать». Почему «Иди и смотри» было бы невозможно снять в наше время?-7

Читайте также:

Возле кинотеатра дежурила скорая. Какой советский фильм настолько ужасал зрителей?

Александр Ефремов о съёмках фильма «Иди и смотри»: когда привезли массовку немецких солдат, местные бабушки зарыдали, бросились бежать

«Рубашка, увы, не сохранилась». Посмотрите, как выглядел костюм главного героя «Иди и смотри»

# Великая Отечественная война # общество # Элем Климов # Алексей Кравченко # Виктор Морс # Алексей Родионов # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Приём с оглушением после взрыва повторил Спилберг. Звукорежиссёр «Иди и смотри» о том, как снимались жуткие сцены
28 марта 2021 19:11

Приём с оглушением после взрыва повторил Спилберг. Звукорежиссёр «Иди и смотри» о том, как снимались жуткие сцены

«Внедряем новые технологии». В Беларуси предложили решение, которое предупреждает о деформации мостов
28 марта 2021 19:05

«Внедряем новые технологии». В Беларуси предложили решение, которое предупреждает о деформации мостов

«Надо немного потерпеть». Когда в Минске закончат ремонт дорог?
28 марта 2021 18:55

«Надо немного потерпеть». Когда в Минске закончат ремонт дорог?