Вместо уроков – концерт и много тёплых слов. Как поздравили учителей в могилёвской школе

Новости Беларуси. Повод сказать спасибо в первые дни октября появился у тех, для кого учитель стал другом на все школьные годы. Накануне Дня учителя педагоги получают поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их работа требует полной самоотдачи и не заканчивается со звонком, а труд находит отражение в успехах каждого из нас.

Заслуженные награды и поздравления получили профессионалы своего дела в Могилевской области. Образование в регионе динамично развивается, как результат – в копилке региона в 2021 году почти 100 побед на республиканских и международных олимпиадах. Кому несут букеты октября и дарят трогательные открытки – в материале Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Для лучших учителей Могилевской области последней день рабочей недели прошел непривычно. Вместо уроков – концерт и много теплых слов. Те, кто внес весомый вклад в развитие образования, приехали в Могилев, где 20 лучшим наставникам вручили почетные награды – грамоты и благодарности. Талантливые учителя-новаторы отмечены нагрудным знаком «Отличник образования».

Андрей Заблоцкий, начальник главного управления образования Могилевского облисполкома:

Мы можем гордиться учителями – это самое главное. Это самая важная профессия на земле. И я уже говорил, поздравляя педагогов сегодня, что все профессии от педагога, а вот одна – от бога. В призвании педагога заложена сама суть воспитания человеческой личности. Педагог с большой буквы это тот человек, который вкладывает в наше будущее и будущее страны все то, что будет через 10 лет.

Не устает принимать поздравления накануне профессионального праздника учитель математики могилевской средней школы № 37 Светлана Клименкова. Теоремы и аксиомы она объясняет почти 40 лет и ровно столько же не снимает каблуки. Быть на высоте во всех отношениях обязывает профессия.

– С Днем учителя!

– Спасибо большое, ребята! Самое дорогое, это когда своими словами и от души. Спасибо, дорогие мои.

Теплые слова, цветы и даже самодельные открытки с рукописными пожеланиями. Поколение TikTok, оказывается, может выражать свои эмоции не только в лайках и смайликах. Поздравления растрогали учителя до слез, но самостоятельная по алгебре все же будет. Впрочем, проверочных работ ребята не боятся. На удивление, но один из самых сложных предметов для половины класса успел стать любимым.

Антон Иванов, ученик могилевской средней школы № 37:

Обычно считается, что учителя математики очень ответственно подходят к своему уроку и заставляют делать так других детей. Но нам очень сильно повезло, потому что Светлана Васильевна очень добродушный и хороший человек. И очень приятно с ней учиться, так сказать. И в нашем классе даже считается, что урок математики – самый лучший.

Александра Рыбак, ученица могилевской средней школы № 37:

Она не только прекрасный учитель, но еще очень красивая. Мне нравится ее стиль одежды, многим девочкам можно взять с нее пример. Светлану Васильевну дети любят за легкий подход к сложным задачам, а еще юмор. Педагог легко разряжает накал математических страстей на уроке хорошей шуткой и заряжает позитивом.

Светлана Клименкова, учитель математики могилевской средней школы №37:

У меня был такой ученик, довольно-таки шебутной. И он тоже так кричит: «Светлана Васильевна, здравствуйте, я к вам скоро сына своего приведу». Я говорю: «Саш, что такой же, как ты, будет? А он мне: «Еще хуже!»

Нескучная математика – это редкое сочетание. Среди выпускников Светланы Васильевы есть и те, кто пошел по ее стопам. С ними она встречается на курсах повышения квалификации. Может, многие и не знают, что сама она когда-то мечтала совсем о другой профессии.

Светлана Клименкова:

Я оканчивала школу и (как и все в возрасте 17 лет) мечтала покорить мир, стать актрисой, поступить в Минск. Но так сложились семейные обстоятельства: старшая сестра уже уехала поступать, родители оставались одни, ну и осталась я здесь. Из всего остального я любила математику. Я ни дня не пожалела, что связала свою жизнь со школой. Я люблю свою профессию, я люблю детей. Люблю 1 сентября приходить в школу – в общем, это мое.

Накануне праздника в школе особенно шумно. То ли погода, то ли пятница, но здание гудит как улей, где каждые 45 минут снимают крышку. Энергия вечной молодости – вот, пожалуй, самый приятный бонус, который получают учителя в благодарность за свою работу. Они не стареют.

Галина Колентионова, директор могилевской средней школы № 37:

Самое большое удовольствие получаешь от улыбок детей, когда ты видишь, когда они приходят в первый раз на линейку. Они стоят такие маленькие, забавные, интересные, немножко испуганные. И вот они приходят в нашу замечательную школьную семью. И это дает запал. Эта энергетика, которая исходит от детей, она невосполнима ничем. Это последний звонок, когда учащиеся прощаются со школой, когда они понимают, что впереди взрослая жизнь. Поэтому мы, учителя, наверное, не представляем свою жизнь без наших учеников, без вот этих классных, замечательных ребят.