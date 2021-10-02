Мультсюрприз для детей, спектакли, общение со священниками. Как в Минске проходит фестиваль «Радость»

Новости Беларуси. В столице проходит православный фестиваль «Радость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе мероприятий: мастер-классы, спектакли, беседы со священниками, а также отдельная программа для детей. О том, чем отличается духовный фестиваль от других, – в репортаже Полины Королевы. Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас. С осенью в Минск пришел фестиваль «Радость». Ярмарка православная, но, как говорят организаторы, что-то новое для себя откроет любой гость. Фестиваль – это возможность пообщаться с людьми разных профессий и увлечений. Общее между ними как минимум одно – вера.

Анастасия Волкович, куратор фестиваля:

Важная часть православной культуры. Каждый, кто посещает наш фестиваль, наверное, находит какую-то поддержку, духовное утешение, что-то новое для себя, какие-то книги. И просто хорошее общение.

Участие в выставке принимают не только храмы Беларуси. Гости приедут из России и Украины, а также Сербии и Приднестровья. На протяжении двух недель в столице пройдут мастер-классы ремесленников, встречи и беседы со священниками.

Полина Королева, корреспондент

В рамках фестиваля действует благотворительная акция. Участником может стать каждый. Способов помочь подопечным Пуховичского дома-интерната много. Например, можно принести необходимые вещи при повторном участии в фестивале, программа которого разнообразна и очень полезна.

Татьяна Тихонова, руководитель программы фестиваля:

Программа сегодняшнего покровского фестиваля «Радость» порадует гостей как старыми мероприятиями, уже полюбившимися, так и новыми. Обязательно – это работа детской гостиной и программа для взрослых. Каждый день мы приглашаем вас на беседы со священниками, темы подобраны очень актуальные. Это те, которые волнуют сейчас прихожан и просто мирских людей, которые еще, может быть, не пришли в храм.

Среди актуальных тем также пользование интернетом. Специалисты расскажут, как воспитывать детей в цифровом пространстве, какие ловушки существуют в наше время. Для детей на фестивале созданы все условия для веселого и полезного времяпрепровождения.

Татьяна Тихонова:

Детская программа порадует, конечно же, опять мастер классами: мультсюрприз для детей, это множество спектаклей. И батлеечных спектаклей, и приедут к нам приглашенные театры, и семейные театры, и театр теней, где детки сами поучаствуют в спектакле и смогут повлиять на его сюжет.

Учли на фестивале и школьную пору – большинство мероприятий ставят на вечернее время, чтобы ничего не мешало образованию. Детская гостиная в 2021 году называется «Ромашка». Этот цветок – символ семьи. Потому и мероприятия семейные.

Ирина Мощенская, куратор детской программы фестиваля:

Акцент на многодетные семьи. У нас будут мероприятия, которые сами многодетные семьи проводят, так как у них есть и арсенал людской. Кто-то будет петь, родители, детки вместе, кто-то будет мастерить. Будут воскресные встречи для многодетных родителей. Будут освещаться две темы: 3 числа в 16:00 – «Как все успевать» и 10 числа в 16:00 – «Как совмещать служение церкви и служение семье».

Для детей на фестивале сугубо церковных мероприятий нет. Они, скорее, обучающие и развлекательные. После спектаклей, впрочем, проводят обсуждения и беседы, чтобы закрепить, что называется, мораль сей басни. Главное отличие духовного фестиваля «Радость» – в его цели.

Анастасия Волкович, куратор фестиваля:

У нас нет такой цели – сделать каким-то запоминающимся по событиям, а скорее привнести нечто духовно-новое для каждого человека.