«Это, вообще, ужас какой-то». Минчане нашли опарыши в колбасе и «стёклышки» в сгущёнке

Новости Беларуси. Около 40% расходов белорусов приходится на продукты питания, рассказали в программе «Добро пожаловаться». По сравнению с прошлым годом, жители синеокой стали потреблять больше рыбы, овощей и фруктов, меньше – хлеба и молока.
Новости Беларуси. Около 40% расходов белорусов приходится на продукты питания, рассказали в программе «Добро пожаловаться». По сравнению с прошлым годом, жители синеокой стали потреблять больше рыбы, овощей и фруктов, меньше – хлеба и молока.
С постулатом «Мы – то, что мы едим» всегда была согласна и минчанка Лариса Дубовицкая. Женщина лишь изредка позволяет себе мучное и сладости. А недавно убедилась окончательно, подобное баловство до добра не доведёт. Ведь в бочке мёда, то есть, в банке со сгущёнкой она обнаружила нечто странное.
Лариса Дубовицкая:
Вчера я решила приготовить шарлотку со сгущёнкой, взбила яйца, всыпала муки, вскрыла банку. Начала выливать. И смотрю: льётся, и там какие-то кусочки.
Хотела забрать их в тесто, а там – стекло.
Лариса Васильевна баночку сгущёнки купила недалеко от дома, предпочтение отдала проверенной марке. Сегодня, разглядывая прозрачные кусочки, женщина откровенно недоумевает.
Лариса Дубовицкая:
Хотела внуков угостить, можете себе представить, какое было бы угощение с этими стёклышками. Это же, вообще, ужас какой-то.
Пищу для размышления мы отправили заводу-изготовителю.
С нами оперативно связались, попросили выслать фото и провели собственное расследование. Результаты оказались сладким сиропом для ушей Ларисы Дубовицкой и мёдом для её нервной системы.
Людмила Дук, начальник производства УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат» (по телефону):
При неправильном хранении молока сгущённого с сахаром возможно изменение осмотического давления внутри банки, с образованием кристаллов сахарозы. Так называемый, леденцовый эффект.
Продукт даже в таком состоянии абсолютно безвреден.
Почему это произошло – были нарушены условия хранения. Либо у неё где-то хранилась баночка, либо в других объектах торговли – это мы уже не несём ответственность. Поэтому мы нашли с ней понимание в этом вопросе.
А между тем, ещё один минчанин, не жадничая, делится своим гастрономическим сюрпризом с телезрителями.
Евгений Прищеп:
Зашли в магазин, на обед приобрели изделие колбасное, приехали на работу, съели одно колечко, стали разламывать второе кольцо колбасы.
Произошёл разлом и обнаружил скопление личинок.
Сегодня мужчина всерьёз размышляет, не перевоплотиться ли ему из мясоеда в вегетарианца.
Евгений Прищеп:
Когда заходишь в магазин, всегда в голове эта история. И даже дома, когда нарезаешь мясной продукт, реально вспоминаешь эту историю. И смотришь, чтобы там не было ничего.
Дарина Гулюта, юрист:
Потребителям в таких случаях необходимо обращаться к продавцу. Более того, кроме возврата денег за некачественные продукты, потребитель может требовать компенсацию морального вреда.
С сообщением, что в продукте кишат опарыши, Евгений отправился в магазин.
Что это за личинки, как они туда попали, а также как хранится продукт, продавцы ответить не смогли. А на следующий день колбаска с повышенным содержанием живого белка вновь красовалась на прилавке.
Евгений Прищеп:
На следующий день заехали в тот же магазин. И на витрине увидели тот же продукт.
Лежит та же колбаса, в той же упаковке, та же партия.
Как личинка домашней мухи оказалась в колбасе, которая должна храниться в холодильнике? Получается, либо при хранении колбасы были нарушены все необходимые условия, либо производителем – технология приготовления.
Об инциденте мы сообщили в министерство торговли и в центр гигиены и эпидемиологии.
Евгений же намерен инициировать разбирательство соответствующими органами. Вправе сегодня мужчина и предъявить магазину требование о возмещении морального вреда. Ведь, к сожалению, сегодня еда – пища не только для тела и ума, но и вполне реальный повод для суда.