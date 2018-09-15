«Это, вообще, ужас какой-то». Минчане нашли опарыши в колбасе и «стёклышки» в сгущёнке

Новости Беларуси. Около 40% расходов белорусов приходится на продукты питания, рассказали в программе «Добро пожаловаться». По сравнению с прошлым годом, жители синеокой стали потреблять больше рыбы, овощей и фруктов, меньше – хлеба и молока.

С постулатом «Мы – то, что мы едим» всегда была согласна и минчанка Лариса Дубовицкая. Женщина лишь изредка позволяет себе мучное и сладости. А недавно убедилась окончательно, подобное баловство до добра не доведёт. Ведь в бочке мёда, то есть, в банке со сгущёнкой она обнаружила нечто странное.

Лариса Дубовицкая:

Вчера я решила приготовить шарлотку со сгущёнкой, взбила яйца, всыпала муки, вскрыла банку. Начала выливать. И смотрю: льётся, и там какие-то кусочки.

Хотела забрать их в тесто, а там – стекло.

Лариса Васильевна баночку сгущёнки купила недалеко от дома, предпочтение отдала проверенной марке. Сегодня, разглядывая прозрачные кусочки, женщина откровенно недоумевает. Лариса Дубовицкая:

Хотела внуков угостить, можете себе представить, какое было бы угощение с этими стёклышками. Это же, вообще, ужас какой-то. Пищу для размышления мы отправили заводу-изготовителю.

С нами оперативно связались, попросили выслать фото и провели собственное расследование. Результаты оказались сладким сиропом для ушей Ларисы Дубовицкой и мёдом для её нервной системы.

Людмила Дук, начальник производства УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат» (по телефону):

При неправильном хранении молока сгущённого с сахаром возможно изменение осмотического давления внутри банки, с образованием кристаллов сахарозы. Так называемый, леденцовый эффект.

Продукт даже в таком состоянии абсолютно безвреден. Почему это произошло – были нарушены условия хранения. Либо у неё где-то хранилась баночка, либо в других объектах торговли – это мы уже не несём ответственность. Поэтому мы нашли с ней понимание в этом вопросе. А между тем, ещё один минчанин, не жадничая, делится своим гастрономическим сюрпризом с телезрителями. Евгений Прищеп:

Зашли в магазин, на обед приобрели изделие колбасное, приехали на работу, съели одно колечко, стали разламывать второе кольцо колбасы. Произошёл разлом и обнаружил скопление личинок.

Сегодня мужчина всерьёз размышляет, не перевоплотиться ли ему из мясоеда в вегетарианца. Евгений Прищеп:

Когда заходишь в магазин, всегда в голове эта история. И даже дома, когда нарезаешь мясной продукт, реально вспоминаешь эту историю. И смотришь, чтобы там не было ничего.



Дарина Гулюта, юрист:

Потребителям в таких случаях необходимо обращаться к продавцу. Более того, кроме возврата денег за некачественные продукты, потребитель может требовать компенсацию морального вреда.