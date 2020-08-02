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День пророка Ильи: что говорят предания?

02 августа 2020 12:13
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Новости Беларуси. 2 августа православные верующие отмечают последний летний праздник – День пророка Ильи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День пророка Ильи: что говорят предания?-1

По преданию, он явился миру за 900 лет до Рождества Христова с миссией проповедовать имя Божие среди язычников. Возможно, с их руки этот день просто оброс различными поверьями и легендами. Да и сам пророк на славянских землях отождествляется с Перуном – богом, повелевающим громом и молнией.

День пророка Ильи: что говорят предания?-4

В народе этот день считается стыком двух сезонов: заканчивается лето и начинается осень.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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