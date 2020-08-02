День пророка Ильи: что говорят предания?

По преданию, он явился миру за 900 лет до Рождества Христова с миссией проповедовать имя Божие среди язычников. Возможно, с их руки этот день просто оброс различными поверьями и легендами. Да и сам пророк на славянских землях отождествляется с Перуном – богом, повелевающим громом и молнией.