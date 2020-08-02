Александр Лукьянов: если у молодого человека сегодня достаточный уровень мотивации, то открыты все пути и все дороги

Новости Беларуси. Председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов рассказал о возможностях, которые есть у белорусской молодежи.

Александр Лукьянов, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Сегодня в нашей стране сделано все необходимое для того, чтобы молодой человек мог себя реализовать как учащийся, как молодой специалист, для творческой молодежи существует ряд системных программ по их поддержке. Молодому человеку несложно создать и развивать свою семью.

Я считаю, что если у молодого человека сегодня достаточный уровень мотивации, а у наших ребят он, безусловно, есть, то открыты все пути и все дороги.

Важно отметить, что за последние годы в нашей стране очень серьезный импульс был придан развитию молодежного парламентаризма. Активно функционируют местные Молодежные советы в регионах. Буквально недавно был запущен наш Молодежный совет при Национальном собрании Республики Беларусь. Также функционирует Молодежная палата при Парламентском собрании Союзного государства. Это здорово, это тот социальный лифт, который сегодня востребован в молодежной среде и которым она может активно пользоваться, делиться своими идеями, вносить предложения по развитию системы, направленной на реализацию государственной молодежной политики в стране и не только. Одним словом, сформирована новая система, позволяющая молодому человеку донести свои идеи в конструктивном ключе до органов власти.

Сегодняшнее поколение молодых белорусов находится на стадии своего политического формирования. В условиях отсутствия определенного информационного фильтра и учитывая полную открытость всех возможных источников на просторах сети интернет, социальных сетей и мессенджеров, необходимо понимать, что направление этого мощного информационного потока может не только расширить, но и деформировать политические взгляды молодых граждан. Этого нельзя допустить в предверии ключевого политического события в нашей стране – выборов Президента Республики Беларусь.