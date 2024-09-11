Тренажёры-стимуляторы и интерактивные игры. Узнали, как школьников обучают правилам безопасности

Новый учебный год официально начался. За парты учреждений образования Минской области сели порядка 220 тысяч ребят, включая воспитанников детских садов. Для более чем 16 тысяч учеников школьный звонок прозвенел впервые. Новый учебный год – это еще и новые открытия. Сразу две школы распахнули свои двери для учеников Минской области, одна из них в Солигорске. Надо сказать, что здесь есть действительно все. Начиная от современных технологий, заканчивая прогрессивными методами обучения. В общем все то, что нужно, чтобы воспитать образованную, целеустремленную и патриотичную молодежь, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Большое внимание в новой школе Солигорска уделили безопасности. Ребят учат спасению людей и поведению в чрезвычайных ситуациях. Для этого на базе учреждения даже создан свой центр безопасности МЧС. В помощь – тренажеры-стимуляторы. Например, можно научиться пользоваться средствами пожаротушения, вызывать экстренные службы или проводить эвакуации из задымленного помещения.

Василий Трубчик, заведующий центром безопасности средней школы № 15 Солигорска:

Мы находимся в своеобразном компьютерном классе, где посредством планшета можно проводить разные занятия, учащиеся могут получить новые знания и закрепить уже имеющиеся. Также в этом кабинете представлена интерактивная игра, ребята могут применить знания по ОБЖ на сценариях пожара в школе или дома.

Кроме того, с помощью интерактивного мультиборда ребята могут проверить себя в различных опасных ситуациях. Игра предлагает школьникам несколько сценариев развития того или иного события. Ребятам нужно выбрать наиболее оптимальный вариант.