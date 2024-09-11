Стадион, уличные площадки и бассейн. Рассказываем о спортивной базе в новой школе в Солигорске

Новый учебный год официально начался. За парты учреждений образования Минской области сели порядка 220 тысяч ребят, включая воспитанников детских садов. Для более чем 16 тысяч учеников школьный звонок прозвенел впервые. Новый учебный год – это еще и новые открытия. Сразу две школы распахнули свои двери для учеников Минской области, одна из них в Солигорске. Надо сказать, что здесь есть действительно все. Начиная от современных технологий, заканчивая прогрессивными методами обучения. В общем все то, что нужно, чтобы воспитать образованную, целеустремленную и патриотичную молодежь, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Новая современная школа Солигорска разместилась еще в молодом микрорайоне жилой застройки города. Проектная мощность учреждения образования – 930 учеников, однако желающих оказалось на 100 человек больше запланированного. В первую очередь предпочтение отдавалось ребятам, проживающим в новом микрорайоне. К слову, впервые за школьные парты в новой школе сели целых 8 параллелей первоклассников.