Объект поистине долгожданный. В Солигорске открыли новую среднюю школу

Новый учебный год официально начался. За парты учреждений образования Минской области сели порядка 220 тысяч ребят, включая воспитанников детских садов. Для более чем 16 тысяч учеников школьный звонок прозвенел впервые. Новый учебный год – это еще и новые открытия. Сразу две школы распахнули свои двери для учеников Минской области, одна из них в Солигорске. Надо сказать, что здесь есть действительно все. Начиная от современных технологий, заканчивая прогрессивными методами обучения. В общем все то, что нужно, чтобы воспитать образованную, целеустремленную и патриотичную молодежь, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Средняя школа № 15 в Солигорске – объект поистине долгожданный. Подобных учебных заведений до этого в городе не было. К возведению инновационной школы приступили в марте 2023 года. Строительство велось по индивидуальному проекту. Здание представляет собой каркасную конструкцию из энергоэффективных трехслойных наружных панелей.

Наталия Шрамко, директор средней школы № 15 Солигорска:

Индивидуальность и уникальность именно в технологии строительства. Если раньше из мелкоштучного кирпича, то сейчас из огромных панелей собрали нашу школу. Что касается оснащения школы, то она представляет собой два соединенных корпуса. Один – учебный, где расположены учебные кабинеты, лаборатории. Второй – спортивный корпус. Мы имеем две замечательные базы для проведения уроков физики, лаборатория химии.

Кроме того, в школе разместились два компьютерных класса, лингафонные кабинеты, СТЭМ-центр, а также современные помещения для трудов и профориентации.