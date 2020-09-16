«Это уже не прошло и не пройдёт на перспективу». В МВД напомнили об ответственности за оскорбления правоохранителей

В ведомстве подчеркнули, что ни один факт с угрозами и оскорблениями не останется без внимания. Это касается не только историй правоохранителей.

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Последняя угроза, с которой мы столкнулись: канал NEXTA пообещал опубликовать списки тысяч сотрудников, должностных лиц других правоохранительных органов, вообще должностных лиц Республики Беларусь для того, чтобы граждане знали, где они, знали, каким образом они живут, знали телефоны родственников. Эти же списки NEXTA угрожает направить (так и пишет) в Соединенные Штаты Америки либо в страны Евросоюза для принятия каких-то санкций.

Мы прекрасно осведомлены об организаторах, об администраторах этих ресурсов. Процентов на 80, а может быть и на 90 они находятся за пределами Республики Беларусь. Их информаторы находятся и на территории Республики Беларусь. Ту информацию, которая там публикуется, ту информацию, которую угрожают опубликовать, покупают в том числе и за деньги для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в правоохранительных органах. Это уже не прошло и не пройдет на перспективу.