Сколько жителей Минска в 2020 году получили господдержку для открытия собственного дела?

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Человек, если он потерял работу, не имеет статуса по отношению к занятости, может обратиться в службу занятости, зарегистрироваться в качестве безработного. И в случае, если для него не будет возможности трудоустроиться на те вакансии, которые предлагает сегодня рынок труда, мы предлагаем ему организовать самозанятость. И опять-таки, наличие у него соответствующих каких-то идей, потому что открыть собственное дело – это непросто, необходимо все-таки обладать какой-то идеей.