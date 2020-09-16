Прямой эфир

Сколько жителей Минска в 2020 году получили господдержку для открытия собственного дела?

16 сентября 2020 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти сотня безработных минчан получила безвозмездную субсидию на организацию своего дела в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сколько жителей Минска в 2020 году получили господдержку для открытия собственного дела?-1

Примечательно, что около 60 % от общего количества получателей – женщины. Специалисты отмечают, что их активность заметно выросла.

Сколько жителей Минска в 2020 году получили господдержку для открытия собственного дела?-4

Субсидии выделены на открытие бизнеса в сфере строительства, отделочных и электромонтажных работ, парикмахерских, компьютерных услуг, пассажирских перевозок.

Сколько жителей Минска в 2020 году получили господдержку для открытия собственного дела?-7

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Человек, если он потерял работу, не имеет статуса по отношению к занятости, может обратиться в службу занятости, зарегистрироваться в качестве безработного. И в случае, если для него не будет возможности трудоустроиться на те вакансии, которые предлагает сегодня рынок труда, мы предлагаем ему организовать самозанятость. И опять-таки, наличие у него соответствующих каких-то идей, потому что открыть собственное дело – это непросто, необходимо все-таки обладать какой-то идеей.

Сколько жителей Минска в 2020 году получили господдержку для открытия собственного дела?-10

Более 70 человек получили субсидии чтобы стать индивидуальными предпринимателями, а более двух десятков безработных станут ремесленниками.

Сколько жителей Минска в 2020 году получили господдержку для открытия собственного дела?-13

Средства предоставляются безвозмездно.

# Государственная политика в области занятости # общество # Татьяна Кудевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»
16 сентября 2020 13:36

Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»

«Просто какой-то стадный инстинкт». Мужчина рассказал, почему рассылал сообщения с угрозами правоохранителям
16 сентября 2020 13:26

«Просто какой-то стадный инстинкт». Мужчина рассказал, почему рассылал сообщения с угрозами правоохранителям

МВД: «Не завидую тем лицам, которые посмеют посягать на сотрудника милиции. Мало не покажется»
16 сентября 2020 13:22

МВД: «Не завидую тем лицам, которые посмеют посягать на сотрудника милиции. Мало не покажется»