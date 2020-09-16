Сколько жителей Минска в 2020 году получили господдержку для открытия собственного дела?

Новости Беларуси. Почти сотня безработных минчан получила безвозмездную субсидию на организацию своего дела в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти сотня безработных минчан получила безвозмездную субсидию на организацию своего дела в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Примечательно, что около 60 % от общего количества получателей – женщины. Специалисты отмечают, что их активность заметно выросла.
Субсидии выделены на открытие бизнеса в сфере строительства, отделочных и электромонтажных работ, парикмахерских, компьютерных услуг, пассажирских перевозок.
Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Человек, если он потерял работу, не имеет статуса по отношению к занятости, может обратиться в службу занятости, зарегистрироваться в качестве безработного. И в случае, если для него не будет возможности трудоустроиться на те вакансии, которые предлагает сегодня рынок труда, мы предлагаем ему организовать самозанятость. И опять-таки, наличие у него соответствующих каких-то идей, потому что открыть собственное дело – это непросто, необходимо все-таки обладать какой-то идеей.
Более 70 человек получили субсидии чтобы стать индивидуальными предпринимателями, а более двух десятков безработных станут ремесленниками.
Средства предоставляются безвозмездно.