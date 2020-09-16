Когда в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки?

Новости Беларуси. Большие сельхозярмарки пройдут в столице в выходные, 19-20 сентября. Купить можно будет свежую сельхозпродукцию, рыбу, мед и саженцы с минимальными наценками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Большие сельхозярмарки пройдут в столице в выходные, 19-20 сентября. Купить можно будет свежую сельхозпродукцию, рыбу, мед и саженцы с минимальными наценками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Запастись на зиму можно будет в субботу и воскресенье (19 и 20 сентября) с 10:00 и до 16:00 во всех районах столицы.
Места в ближайшие выходные скорректировали. Так, большая сельхозярмарка будет работать на парковке у «Чижовка-Арены», еще одна для жителей Заводского района развернется на улице Герасименко у физкультурного комплекса «Мандарин».
Вот остальные локации.