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Когда в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки?

16 сентября 2020 13:56
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Новости Беларуси. Большие сельхозярмарки пройдут в столице в выходные, 19-20 сентября. Купить можно будет свежую сельхозпродукцию, рыбу, мед и саженцы с минимальными наценками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки? -1

Запастись на зиму можно будет в субботу и воскресенье (19 и 20 сентября) с 10:00 и до 16:00 во всех районах столицы.

Когда в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки? -4

Места в ближайшие выходные скорректировали. Так, большая сельхозярмарка будет работать на парковке у «Чижовка-Арены», еще одна для жителей Заводского района развернется на улице Герасименко у физкультурного комплекса «Мандарин».

Когда в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки? -7

Вот остальные локации.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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