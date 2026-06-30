Это самые продвинутые ребята в Беларуси – Лукашенко о выпускниках белорусско-китайской программы

Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной белорусско-китайской программы по специальности «Биотехнология» в Пекинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай последовательно развивают сотрудничество в сфере высшего образования. Университеты двух стран запускают совместные проекты, обмениваются студентами и расширяют научные связи. Один из самых успешных примеров – партнерство БГУ и Пекинского университета. С 2019 года оно развивается на основе шести соглашений. За это время вузы наладили студенческие обмены и открыли первую совместную программу по биотехнологии. С 2022 года по ней готовят бакалавров, а в 2025 году стороны договорились об открытии магистратуры по этой же специальности. Теперь задача – вывести проекты на новый уровень. По мнению Александра Лукашенко, такие программы должны быть более глубокими, практико-ориентированными и приносить реальную пользу Беларуси и Китаю.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы родители понимали, что 25 человек – это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу. И неважно, кто они – сын Президента или паренек обычной какой-то деревенской или городской школы, они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене.

Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Эта страна с полуторамиллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции, просто на моих глазах, за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед. И делая ставку на КНР, основываясь на моей дружбе с тремя председателями КНР, мы договорились о совместной работе.

За Китаем великое будущее. И эти ребята, которые здесь стоят на сцене, и наш ректор, присутствующий родитель, должны понимать, что вот эти пятеро смелых, они еще сами не осознают, что они сотворили. Они заложили не только основу своего будущего. Да, во многом это символично, то, что они получили эти дипломы и прочее. Но это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларуси, но в Китае и в России, их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверен и на Западе. Но мое условие жесточайшее: мы делали все, и я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси.

Поскольку, ученые меня поддержат, наука – вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать. Поэтому, ребята, я обращаюсь к вам уже как Президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы и вы должны сделать максимум для развития Беларуси.

Разделили этот важный день с выпускниками и их родители. После вручения дипломов Президент пообщался с ними и поздравил семьи молодых специалистов.