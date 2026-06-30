Беларусь и Россия презентовали совместный доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах»

Беларусь и Россия призывают международное сообщество к деполитизации тематики прав человека. Страны выступают за взаимоуважительный диалог. Насаждение лекал, выкроенных по образцу западных стран, разрушительно для межгосударственных процессов. Об этом говорится в совместном докладе министерств иностранных дел Беларуси и России «О ситуации с правами человека в отдельных странах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ был презентован 30 июня на заседании постоянных представителей СНГ в Минске. Отмечено, что права человека из механизма сотрудничества превратились в оружие политического давления. К тому же наблюдается пагубность распространения неонацизма, что происходит, в том числе, по одобрению еврочиновников. Эксперты заявили: защита исторической памяти – основополагающая задача для всех государств. Иначе народы могут потерять базовую ценность – право на жизнь.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Нарушаются права человека. Те же самые санкции по отношению к нам. Посмотрите, что творится в Париже, в Испании, в Великобритании. Кругом демонстрации против и нарушений прав человека, и по другим социальным вопросам. Поэтому мы хотим сегодня указать здесь, обратить внимание мировой общественности на эти проблемы, которые существуют.

Всего в повестке заседания постпредов СНГ 8 вопросов. Один из них посвящен сотрудничеству в области здравоохранения и касался созданию единого эпидемиологического пространства для санитарной охраны территорий государств Содружества. Также постпреды рассмотрели предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые запланированы на октябрь в Туркменистане.