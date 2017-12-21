50 дней до старта: как поддержать нашу сборную на Олимпиаде в Пхенчхане

Новости Беларуси. 50 дней остается до главных зимних стартов. К Олимпиаде в Южной Корее активно готовятся не только атлеты, но и болельщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать наших спортсменов может любой желающий. Достаточно всего лишь яркой фотографии или теплого слова, размещенного на странице в социальной сети. Таковы требования инициативы Национального олимпийского комитета.

Путешествие пока только виртуальное, но Олимпиада ближе буквально с каждым днем. 50 дней до официального старта в Южной Корее, и наши болельщики уже во всеоружии.

Ученик гимназии № 43 Минска:

Когда стреляешь, прицеливаешься, чувствуешь всю напряженность ситуации. Наверное, сразу понятно, кто фаворит у Вячеслава. Белорусские биатлонисты уверенно заявили о себе на Олимпиаде в Сочи, попав не только в спортивные цели, но и в сердца болельщиков по всем миру.

Иван Логочев, ученик гимназии № 43 Минска:

Дарья Домрачева в 2014 году на Олимпийских играх, которые проходили в Сочи, стала трехкратной чемпионкой. Человек, которым можно действительно гордиться и за которого болеть – это огромное счастье.

Юные спортивные фанаты 21 декабря дали старт акции «Разам с командой». Главная ее цель – поддержать наших атлетов, которые отправятся в Южную Корею. Каждый может придумать лозунг или сделать интересное фото и разметить его в соцсетях.

Виктория Меннанова, начальник отдела информации – пресс-секретарь НОК Беларуси:

Мы очень надеемся, что наши уважаемые спортсмены, наша гордость, примут участие в подведении итогов акции, выберут лучшие работы. Все пожелания, лучшие работы мы передадим национальной делегации в Пхенчхан, в Южную Корею.

Валерия Кухарчик, ученица гимназии № 43 Минска:

Дать победу нашим спортсменам. Чтобы они знали, какую поддержку мы им оказываем, лучше выступили и привезли еще больше золотых медалей, чем из Сочи. Состав национальной сборной огласят ближе к концу января. Сейчас идет розыгрыш лицензий на участие в Играх.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы находимся на стадии завершающего этапа подготовки к Зимней Олимпиаде. Думаю, вы знаете все результаты, достижения, может быть какие-то проблемные вопросы, которые сегодня есть. Но в целом настрой у команды боевой.