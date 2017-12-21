Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить радость маленьким белорусам. На этот раз Ивенецкий дом-интернат распахнул двери для Снегурочки и Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60 воспитанников дома-интерната – это дети с ограниченными возможностями, и ребята, которые остались без родителей. Поздравить педагогов и воспитанников приехал глава спортивного ведомства Александр Шамко. Гости посмотрели яркое представление и подарили сладкие подарки детям.