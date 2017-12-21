Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить радость маленьким белорусам. На этот раз Ивенецкий дом-интернат распахнул двери для Снегурочки и Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
60 воспитанников дома-интерната – это дети с ограниченными возможностями, и ребята, которые остались без родителей. Поздравить педагогов и воспитанников приехал глава спортивного ведомства Александр Шамко. Гости посмотрели яркое представление и подарили сладкие подарки детям.
Елена Петрашкевич, директор ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития»:
Наши дети очень любят гостей. Они сами общительные, они очень активные. Принимают активное участие во всех мероприятиях, не только района, но области и республики. В канун Нового года мы хотим пожелать всем деткам здоровья и всего хорошего, и всем взрослым,
чтобы Новый год принес новую удачу.
Воспитанники Ивенецкго дома-интерната показывают высокие результаты в учебе и спорте. Поддержка, внимание и забота, которыми окружены ребята в эти предновогодние дни, безусловно, стимулирует их на новые достижения.