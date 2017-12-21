Прямой эфир

Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната

21 декабря 2017 20:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить радость маленьким белорусам. На этот раз Ивенецкий дом-интернат распахнул двери для Снегурочки и Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60 воспитанников дома-интерната – это дети с ограниченными возможностями, и ребята, которые остались без родителей. Поздравить педагогов и воспитанников приехал глава спортивного ведомства Александр Шамко. Гости посмотрели яркое представление и подарили сладкие подарки детям.

Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната-1

Елена Петрашкевич, директор ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития»:
Наши дети очень любят гостей. Они сами общительные, они очень активные. Принимают активное участие во всех мероприятиях, не только района, но области и республики. В канун Нового года мы хотим пожелать всем деткам здоровья и всего хорошего, и всем взрослым,

чтобы Новый год принес новую удачу.

Воспитанники Ивенецкго дома-интерната показывают высокие результаты в учебе и спорте. Поддержка, внимание и забота, которыми окружены ребята в эти предновогодние дни, безусловно, стимулирует их на новые достижения.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Елена Петрашкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Обновленный Декрет №3. Чем отличается от предыдущей версии?
21 декабря 2017 19:24

Обновленный Декрет №3. Чем отличается от предыдущей версии?

Новогодний флешмоб: в Минске можно получить подарок из рук незнакомца
21 декабря 2017 18:42

Новогодний флешмоб: в Минске можно получить подарок из рук незнакомца

Новогодние подарки и песни: в трамвае №1 можно было увидеть Деда Мороза и Снегурочку
21 декабря 2017 18:18

Новогодние подарки и песни: в трамвае №1 можно было увидеть Деда Мороза и Снегурочку