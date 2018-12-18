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От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске

18 декабря 2018 20:04
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Новости Беларуси. От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Выставка экзотических насекомых принимает гостей в дзержинском музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-1

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-3

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-5

В экспозиции – редкие экземпляры жуков и бабочек со всех уголков планеты. Главный экспонат – бабочка Морфо Влюбленных. Впервые ее увидели парень и девушка, которые были в горном лесу на свидании. С тех пор насекомое стало своеобразным символом романтического чувства.

Не менее ценный экспонат – египетский талисман – жук-скарабей.

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-8

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-10

Галина Вашкевич, директор ГУ «Дзержинский районный историко-краеведческий музей»:
Изображение скарабея увидеть в росписях гробниц или на древних папирусах. Издавна делали в форме скарабея печати, мистические предметы. А амулеты до сих пор изготавливают в форме жука-скарабея.

Музей работает без выходных. Посетить выставку редких видов насекомых можно до 5 января. Далее эстафету перехватят живые птицы белорусской фауны.

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-13

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-15

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-17

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-19

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-21

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-23

От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске-25

# Насекомые # общество # Галина Вашкевич # Фотофакт

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