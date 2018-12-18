«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

Новости Беларуси. Чтобы праздник был у каждого. Свыше сотни детей из Минской областной детской больницы получили новогодние подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Чтобы праздник был у каждого. Свыше сотни детей из Минской областной детской больницы получили новогодние подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вручение состоялось в рамках благотворительной акции «Наши сердца – детям». Для ребят также подготовили театрализованное представление с песнями, танцами, конкурсами и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Мы поздравляем абсолютно всех детей: и тех, которые смогли спуститься сюда сегодня, посмотреть этот концерт, и тех, которые находятся в палатах, которые по объективным причинам не смогли сюда спуститься. Мы с артистами потом пройдемся по палатам и поздравим этих деток также – абсолютно всех.
Галина Пронько, председатель Минского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:
Закупили более 2 тысяч подарков для детей всей Минской области. Сегодня стартует акция «Наши сердца – детям», и эту акцию продолжат все районные отделения детского фонда.
Праздник я начал ожидать пару месяцев назад, начал отсчитывать дни. На праздник я жду Деда Мороза. Я хочу, ч тобы он мне подарил одну книгу.
Себе пожелаю, чтобы я скорее домой приехала, а маме – чтобы она меня почаще навещала.
Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь, потому что он дает детям добро и веселье.
Отметим, акция проводится уже в 28-й раз. Она рассчитана на тех, кто вынужден встречать Новый год и Рождество в больничных палатах. Каждый год накануне праздников более 15 тысяч детей получают подарки от Белорусского детского фонда.