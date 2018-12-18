Прямой эфир

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

18 декабря 2018 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чтобы праздник был у каждого. Свыше сотни детей из Минской областной детской больницы получили новогодние подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -1

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -3

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -5

Вручение состоялось в рамках благотворительной акции «Наши сердца – детям». Для ребят также подготовили театрализованное представление с песнями, танцами, конкурсами и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -8

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Мы поздравляем абсолютно всех детей: и тех, которые смогли спуститься сюда сегодня, посмотреть этот концерт, и тех, которые находятся в палатах, которые по объективным причинам не смогли сюда спуститься. Мы с артистами потом пройдемся по палатам и поздравим этих деток также – абсолютно всех.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -11

Галина Пронько, председатель Минского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:
Закупили более 2 тысяч подарков для детей всей Минской области. Сегодня стартует акция «Наши сердца – детям», и эту акцию продолжат все районные отделения детского фонда.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -14

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -16

Праздник я начал ожидать пару месяцев назад, начал отсчитывать дни. На праздник я жду Деда Мороза. Я хочу, ч тобы он мне подарил одну книгу.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -19

Себе пожелаю, чтобы я скорее домой приехала, а маме – чтобы она меня почаще навещала.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -22

Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь, потому что он дает детям добро и веселье.

Отметим, акция проводится уже в 28-й раз. Она рассчитана на тех, кто вынужден встречать Новый год и Рождество в больничных палатах. Каждый год накануне праздников более 15 тысяч детей получают подарки от Белорусского детского фонда.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -25

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки -27

# Новый год # общество # Галина Пронько # Дмитрий Зайцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске подготовили электронную карту для проведения переписи населения
18 декабря 2018 18:18

В Минске подготовили электронную карту для проведения переписи населения

Где покататься на коньках в Минске?
18 декабря 2018 18:18

Где покататься на коньках в Минске?

В рамках акции «Наши сердца – детям» 18 декабря поздравили пациентов Минской областной детской больницы
18 декабря 2018 15:08

В рамках акции «Наши сердца – детям» 18 декабря поздравили пациентов Минской областной детской больницы