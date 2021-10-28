«В моей семье это традиция». Новобранцы рассказывают, как они относятся к военной службе

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал осенний призыв. На этой неделе первое пополнение получают соединения и воинские части Вооруженных Сил. Сроки призыва в 2021 году перенесены: осенью 2021 года новобранцы отправляются к месту срочной службы на месяц раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продлится кампания по 5 ноября. Военную же присягу новобранцы принесут в армейских коллективах также раньше обычного – уже 20 ноября. Тему продолжит Александр Добриян.

Уважаемые товарищи, вы прибыли на территорию воинской части, поэтому дисциплина и порядок должны быть соответствующими требованию воинской дисциплины. Дисциплина – первая из воинских традиций, с которой начинается служба в армии. Вчерашний выпускник машиностроительного колледжа Вячеслав Щур говорит: готов ко всем «тяготам и лишениям».

Вячеслав Щур, новобранец:

В моей семье эта принята традиция. Прадед, дед и также отец проходили военную срочную службу. Также прадед воевал во время Второй мировой войны, дед 25 лет армии посвятил. И также отец проходил военную срочную службу.

Для Вячеслава срочная служба – это второй шанс посвятить жизнь защите Родины. После школы немного не хватило для поступления в Военную академию. Но это парня не остановило. Получив гражданскую специальность техника-электроника и военную – водителя, пройдя обучение накануне призыва, он полон решимости научиться управлять и бронетранспортером.

Вячеслав Щур:

Водитель БТР – это очень ответственная военная специальность. Первое время, конечно же, нас будут обучать опытные специалисты своего дела. Собираюсь, конечно же, изучить эту технику, чтобы знать о ней все. Это вещь, которая необходима в нынешний момент. Так как она многих дисциплинирует, также парни становятся намного мужественнее, чем до армии. Уже завтра утром в объединенном учебном центре № 72 Вячеслав сменит спортивный костюм на военную форму. Впереди школа жизни, которую, по устоявшемуся мнению, должен пройти каждый настоящий мужчина.

Евгений Ятченко, начальник Гомельского областного сборного пункта:

Безусловно, авторитет воинской службы в Республике Беларусь растет. Это видно по ребятам. Они идут все с большим желанием служить. Многие из них хотят остаться в Вооруженных Силах, чтобы как-то со своей стороны привнести свой вклад в развитие нашей страны.