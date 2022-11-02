Наталья Кочанова в Петрикове: чистота, порядок, здесь люди сами заботятся о том, что уже сделано
Новости Беларуси. В Петрикове 2 ноября проходит выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления. Участники встречи во главе с Натальей Кочановой ознакомились с социальным и экономическим развитием района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году Президент Беларуси дал поручение благоустроить и навести порядок в Петрикове. Важную роль в этом сыграл запуск местного горно-обогатительного комбината. Крупный инвестпроект привлек сотни специалистов. В городе создали современную инфраструктуру – построили новый микрорайон, открыли детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и корпус больницы.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Чистота, порядок, и это говорит о том, что здесь люди и сами заботятся о том, что уже сделано. Потому что понятно: определенные средства затрачивает на это государство, областной исполком выделяет средства на наведение порядка, развитие инфраструктуры в таких регионах, местные органы власти. Но вместе с тем все это было бы невозможно без решения этих совместных задач вместе с людьми, которые живут здесь. Поэтому я оцениваю очень высоко работу местных органов власти и, самое главное, депутатского корпуса.
Выездные заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления проходят несколько раз в год. В них принимают участие парламентарии, руководство министерств, исполнительная власть регионов и депутаты местных советов. Общими усилиями решается задача по созданию сильных, равномерно развитых районов по всей Беларуси.