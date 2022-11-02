Наталья Кочанова в Петрикове: чистота, порядок, здесь люди сами заботятся о том, что уже сделано

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Чистота, порядок, и это говорит о том, что здесь люди и сами заботятся о том, что уже сделано. Потому что понятно: определенные средства затрачивает на это государство, областной исполком выделяет средства на наведение порядка, развитие инфраструктуры в таких регионах, местные органы власти. Но вместе с тем все это было бы невозможно без решения этих совместных задач вместе с людьми, которые живут здесь. Поэтому я оцениваю очень высоко работу местных органов власти и, самое главное, депутатского корпуса.