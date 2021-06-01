«Это террор, наверное, всего народа Республики Беларусь». Анонс программы «Постскриптум»

Гости ток-шоу «Постскриптум» поделятся своими впечатлениями и мнениями. Итак, смотрите 1 июня в 19:00 на СТВ.

Новости Беларуси. Тезизы обращения главы государства в Овальном зале парламента ответили на многие вопросы и расставили акценты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в нашем эфире мы вернемся к программным заявлениям.

Как и почему по мировым меркам небольшое европейское государство оказалось на острие даже не холодной – ледяной войны?

Как не допустить дестабилизации в стране и наконец достучаться до мирового сообщества? Беларусь пишет и будет писать свою историю по собственному сценарию.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Не вписывается суверенная Беларусь в те расклады, которые рисуются для постсоветского пространства.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня это террор, наверное, всего народа Республики Беларусь. Нужно огрызаться, нужно отстаивать свою точку зрения.

О большой геополитической игре, в которую оказалась не по собственной воле втянута Беларусь, рассуждают эксперты программы «Постскриптум» на телеканале СТВ во вторник, 1 июня, в 19:00.