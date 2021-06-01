«К сожалению, много бывает несчастных случаев». В Миорах после реконструкции открыли спасательную станцию

Новости Беларуси. В Миорах после масштабной реконструкции открыли спасательную станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне летнего сезона она стала настоящим подарком не только для жителей, но главное – для спасателей райцентра.

Современное здание включает комнату для дежурного, смотровую площадку, кабинет для оказания медицинской помощи, класс для повышения навыков спасателей.

Правилам безопасного поведения на воде здесь будут обучать и школьников. Ранее станцию оснастили современным снаряжением: лодки, спецавтомобиль, устройства для заправки кислородных баллонов. Обеспечивать безопасный отдых будут 13 человек.

Олег Рубаник, начальник спасательной станции:

Очень много водоемов, соответственно, много людей купающихся, отдыхающих. К сожалению, много бывает несчастных случаев. В 2005 году была открыта спасательная станция в маленьком здании. Честно сказать, пара комнат станции больше, чем тогда была вся сама станция. «Приходилось даже детей доставать». Что рассказывает об отдыхе на пляже тот, кто уже 20 лет заступает на вахту ОСВОД

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасения на воде:

Cегодня ОСВОД стала оперативной системой реагирования на чрезвычайные ситуации, произошла модернизация. В этой связи время, которое является основным критерием в любой оперативной службе, позволяет нам в считаные мгновения, особенно в зоне действия спасательных станций, в которых не допускается случаев, минимальные случаи бывают, но вместе с тем спасатели всегда приходят вовремя на помощь.

Ежегодно на водоемах нашей страны спасают около 500 человек. Четверть из них – несовершеннолетние.