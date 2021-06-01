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«К сожалению, много бывает несчастных случаев». В Миорах после реконструкции открыли спасательную станцию

01 июня 2021 07:30
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Новости Беларуси. В Миорах после масштабной реконструкции открыли спасательную станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне летнего сезона она стала настоящим подарком не только для жителей, но главное – для спасателей райцентра.

«К сожалению, много бывает несчастных случаев». В Миорах после реконструкции открыли спасательную станцию-1

Современное здание включает комнату для дежурного, смотровую площадку, кабинет для оказания медицинской помощи, класс для повышения навыков спасателей.

«К сожалению, много бывает несчастных случаев». В Миорах после реконструкции открыли спасательную станцию-4

Правилам безопасного поведения на воде здесь будут обучать и школьников. Ранее станцию оснастили современным снаряжением: лодки, спецавтомобиль, устройства для заправки кислородных баллонов. Обеспечивать безопасный отдых будут 13 человек.

«К сожалению, много бывает несчастных случаев». В Миорах после реконструкции открыли спасательную станцию-7

Олег Рубаник, начальник спасательной станции:
Очень много водоемов, соответственно, много людей купающихся, отдыхающих. К сожалению, много бывает несчастных случаев. В 2005 году была открыта спасательная станция в маленьком здании. Честно сказать, пара комнат станции больше, чем тогда была вся сама станция.

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«К сожалению, много бывает несчастных случаев». В Миорах после реконструкции открыли спасательную станцию-10

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасения на воде:
Cегодня ОСВОД стала оперативной системой реагирования на чрезвычайные ситуации, произошла модернизация. В этой связи время, которое является основным критерием в любой оперативной службе, позволяет нам в считаные мгновения, особенно в зоне действия спасательных станций, в которых не допускается случаев, минимальные случаи бывают, но вместе с тем спасатели всегда приходят вовремя на помощь.

«К сожалению, много бывает несчастных случаев». В Миорах после реконструкции открыли спасательную станцию-13

Ежегодно на водоемах нашей страны спасают около 500 человек. Четверть из них – несовершеннолетние.

«К сожалению, много бывает несчастных случаев». В Миорах после реконструкции открыли спасательную станцию-16

Накануне сезона летнего отдыха спасатели рекомендуют напомнить детям правила безопасного поведения у водоемов.

# Спасение # общество # Олег Рубаник # Анвар Игамбердиев # Фотофакт

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