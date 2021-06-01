С 1 июня за пересечение границы в Гродненской области взимается сбор. Как его оплатить?

Новости Беларуси. С 1 июня в Гродненской области за пересечение границы с Литвой и Польшей взимается местный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение приняли на заседании областного Совета депутатов.

Размер сбора составляет 1 базовую величину – на сегодня это 29 рублей. Решение касается водителей автомобилей, чья допустимая максимальная масса не превышает 5 тонн. При этом сумма не зависит от количества пассажиров. Оплатить сбор можно заранее через банк или ЕРИП, а также непосредственно в пунктах пропуска при выезде из страны.

Анатолий Ганевич, заместитель начальника главного финансового управления Гродненского облисполкома:

Контролироваться сбор будет пограничной службой Республики Беларусь при выезде. Соответственно, лицо, которое уплатило сбор, должно предъявить документ о его уплате на бумажном носителе либо в электронном виде.

Все средства, которые будут поступать от уплаты сбора, будут направлены на ликвидацию последствий пандемии COVID-19.