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С 1 июня за пересечение границы в Гродненской области взимается сбор. Как его оплатить?

01 июня 2021 07:31
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Новости Беларуси. С 1 июня в Гродненской области за пересечение границы с Литвой и Польшей взимается местный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение приняли на заседании областного Совета депутатов.

С 1 июня за пересечение границы в Гродненской области взимается сбор. Как его оплатить?-1

Размер сбора составляет 1 базовую величину – на сегодня это 29 рублей. Решение касается водителей автомобилей, чья допустимая максимальная масса не превышает 5 тонн. При этом сумма не зависит от количества пассажиров. Оплатить сбор можно заранее через банк или ЕРИП, а также непосредственно в пунктах пропуска при выезде из страны.

С 1 июня за пересечение границы в Гродненской области взимается сбор. Как его оплатить?-4

Анатолий Ганевич, заместитель начальника главного финансового управления Гродненского облисполкома:
Контролироваться сбор будет пограничной службой Республики Беларусь при выезде. Соответственно, лицо, которое уплатило сбор, должно предъявить документ о его уплате на бумажном носителе либо в электронном виде.

Все средства, которые будут поступать от уплаты сбора, будут направлены на ликвидацию последствий пандемии COVID-19.

С 1 июня за пересечение границы в Гродненской области взимается сбор. Как его оплатить?-7

Определен и перечень ситуаций, при которых водитель освобождается от уплаты сбора. Например, если он едет на санаторно-курортное лечение, за медицинской помощью, на похороны. Также ничего не надо оплачивать участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. Полный перечень размещен на сайте Гродненского облисполкома.

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Ганевич # Фотофакт

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