«Это те, кто будет строить эту страну». Анатолий Исаченко провёл встречу с выпускниками из Борисова

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Молодежь – наше будущее, это те, кто будет строить страну, и те, которые будут трудиться на благо всех нас, и в том числе нашей страны. Но все-таки 11-й класс – это когда человек должен определиться не только с выбором профессии, но он должен стать гражданином нашей страны. Именно такой патронаж, такая работа с этими молодыми людьми, по-моему, должна давать наибольший эффект.

Вот небольшой пример – у нас есть производство в стране автомобилей Geely, но в начале были разные отзывы. И, конечно же, у той части молодежи тоже отзывы были несколько негативные. Когда они побыли на производстве, посмотрели как производится, какое качество, как работают люди – у них совершенно другое мнение, совершенно другое отношение. И они же это понимают, что это все делается благодаря нашей стране.