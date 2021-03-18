Начальник пресс-службы: в этом году для внутренних войск особый праздник

Новости Беларуси. День внутренних войск отмечают 18 марта в Беларуси. С профессиональным праздником военнослужащих, сотрудников и ветеранов поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день является и 103-й годовщиной образования внутренних войск.

Служение родине, высокая честь и великая ответственность.

Праздничный повод собрал в клубе офицеров Минского гарнизона ветеранов и курсантов внутренних войск. Их ежедневная служба – это гарант спокойствия и стабильности в государстве. Как бы ни влияли на работу деструктивные силы, правоохранители всегда проявляют стойкость, храбрость и взаимовыручку, защищают конституционный строй страны и стоят на страже суверенитета и правопорядка.

Дмитрий Коноплев, заместитель командира 3-го взвода 3-го курса факультета внутренних войск, старший сержант:

Этот праздник уже стал для меня профессиональным. Я горжусь тем, что через несколько лет мне предстоит пополнить ряды офицерского корпуса внутренних войск. Именно военнослужащие внутренних войск даже в мирное время выполняют служебно-боевые задачи и всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту.

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск, подполковник:

В этом году для внутренних войск особый праздник. И сегодня в этом зале собрались, не побоюсь этого слова, лучшие военнослужащие страны, которые гордятся тем, что им судьбою выпала честь служить в столь непростое время. И которые в трудную минуту не отступили. И самое важное – что сделали это они во имя людей. Во имя тех людей, которым небезразлична наша страна, которым небезразлична наша единая судьба.