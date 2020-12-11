Перехват условного противника на высокой скорости. Белорусские истребители выполнили пуски боевых ракет

Новости Беларуси. В небе над Полесьем летчики-истребители из Барановичей выполнили перехват условного противника и провели пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это, разумеется, в рамках учебных тренировок, к которым, к слову, летчики готовились почти год. За это время пилоты полностью освоили машину и ее возможности. Теперь они также могут с легкостью поразить любую воздушную мишень.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

Летчики продолжают свое движение, освоение самолетов Су-30 СМ, проводится дальнейшая боевая подготовка для выполнения задач самолетом Су-30 СМ в его диапазоне всех высот, скоростей и всей номенклатуры вооружения, которая на нем способна применяться.