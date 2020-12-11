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Перехват условного противника на высокой скорости. Белорусские истребители выполнили пуски боевых ракет

11 декабря 2020 08:20
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Новости Беларуси. В небе над Полесьем летчики-истребители из Барановичей выполнили перехват условного противника и провели пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Перехват условного противника на высокой скорости. Белорусские истребители выполнили пуски боевых ракет-1

Все это, разумеется, в рамках учебных тренировок, к которым, к слову, летчики готовились почти год. За это время пилоты полностью освоили машину и ее возможности. Теперь они также могут с легкостью поразить любую воздушную мишень.  

Перехват условного противника на высокой скорости. Белорусские истребители выполнили пуски боевых ракет-4

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:  
Летчики продолжают свое движение, освоение самолетов Су-30 СМ, проводится дальнейшая боевая подготовка для выполнения задач самолетом Су-30 СМ в его диапазоне всех высот, скоростей и всей номенклатуры вооружения, которая на нем способна применяться.  

Перехват условного противника на высокой скорости. Белорусские истребители выполнили пуски боевых ракет-7

Перехват условного противника на высокой скорости. Белорусские истребители выполнили пуски боевых ракет-9

Пока в качестве противника выступает специальная осветительная авиабомба. После сброса она распадается на несколько горящих факелов. Поразить их на скорости 700 км/час является задачей для истребителей.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Карев # Фотофакт

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