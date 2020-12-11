Как правильно ухаживать за морозником или рождественской розой? Шесть советов

Рождественская роза – именно так европейцы называют морозник, который в наших садах пока еще не очень распространен. Но довольно быстро завоевывает любовь садоводов. И это вполне объяснимо. Своими цветами растение радует в то время, когда другие еще спят.

Цветение можно наблюдать даже зимой. А вот уход за морозником не доставит проблем, главное – знать правила агротехники. Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:

Морозник мы испытывали и на солнечных участках, и в тени. Конечно же, в затенении – это оптимальное условие. Почву он любит легкую, но она должна быть достаточно питательная, такая компостная, но не навоз. Она дает в таких условиях самосев, ее маленькие детки тоже видны. Особого ухода морозник не требует.

Без пересадки на одном месте морозник может расти без ущерба для цветения около 10 лет. Поэтому после пятилетнего возраста рекомендуется деление куста. Морозник черный лучше делить по весне, а морозник восточный – осенью. Работать с растением нужно аккуратно.

Наталья Лунина:

Нужно помнить, что морозники – это ядовитые растения. И, подбирая растение для теневого сада, обязательно учитывайте, если есть дети, животные – не высаживать.

Учитывая, что рождественская роза не очень любит пересадку, с местом в саду лучше определиться заранее. Земля должна быть рыхлой, хорошо дренированной и влажной. Наталья Лунина:

Как и любое растение можно их подкармливать, но если питательная хорошая земля была подготовлена, то нет необходимости.

Еще один важный нюанс в уходе за морозником. Наталья Лунина:

Нужно осторожными быть с листвой. На зиму многие морозники зимнезеленые, такие растения, как бадан, их на зиму нельзя обрезать. Поэтому прежде чем обрезать, надо почитать, какой вид морозника. У пурпурного морозника листья отмирают, а вот у морозника кавказского листики сохраняются очень часто, до весны даже.