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Как правильно ухаживать за морозником или рождественской розой? Шесть советов

11 декабря 2020 08:26
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Рождественская роза – именно так европейцы называют морозник, который в наших садах пока еще не очень распространен. Но довольно быстро завоевывает любовь садоводов. И это вполне объяснимо. Своими цветами растение радует в то время, когда другие еще спят.  

Как правильно ухаживать за морозником или рождественской розой? Шесть советов -1

Цветение можно наблюдать даже зимой. А вот уход за морозником не доставит проблем, главное – знать правила агротехники.

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:   
Морозник мы испытывали и на солнечных участках, и в тени. Конечно же, в затенении – это оптимальное условие. Почву он любит легкую, но она должна быть достаточно питательная, такая компостная, но не навоз. Она дает в таких условиях самосев, ее маленькие детки тоже видны. Особого ухода морозник не требует.  

Как правильно ухаживать за морозником или рождественской розой? Шесть советов -4

Без пересадки на одном месте морозник может расти без ущерба для цветения около 10 лет. Поэтому после пятилетнего возраста рекомендуется деление куста. Морозник черный лучше делить по весне, а морозник восточный – осенью. Работать с растением нужно аккуратно.  

Как правильно ухаживать за морозником или рождественской розой? Шесть советов -7

Наталья Лунина:  
Нужно помнить, что морозники – это ядовитые растения. И, подбирая растение для теневого сада, обязательно учитывайте, если есть дети, животные – не высаживать.  

Как правильно ухаживать за морозником или рождественской розой? Шесть советов -10

Учитывая, что рождественская роза не очень любит пересадку, с местом в саду лучше определиться заранее. Земля должна быть рыхлой, хорошо дренированной и влажной.  

Наталья Лунина:  
Как и любое растение можно их подкармливать, но если питательная хорошая земля была подготовлена, то нет необходимости.  

Как правильно ухаживать за морозником или рождественской розой? Шесть советов -13

Еще один важный нюанс в уходе за морозником.  

Наталья Лунина:  
Нужно осторожными быть с листвой. На зиму многие морозники зимнезеленые, такие растения, как бадан, их на зиму нельзя обрезать. Поэтому прежде чем обрезать, надо почитать, какой вид морозника. У пурпурного морозника листья отмирают, а вот у морозника кавказского листики сохраняются очень часто, до весны даже.  

Как правильно ухаживать за морозником или рождественской розой? Шесть советов -16

Правильно подобранные виды и сорта морозника непременно станут украшением любой садовой композиции и помогут создать клумбу непрерывного цветения. Но и без цветов рождественская роза украсит сад изысканной листвой, которая остается декоративной весь сезон.   

# Растения и цветы # общество # Наталья Лунина # Фотофакт # растения

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