«Это святое место для каждого». Самоходная артустановка пополнила экспозицию у Буйничского поля

Новости Беларуси. Истребитель немецких «Тигров» и «Пантер» появился на Буйничском поле. Мемориальному комплексу передали противотанковую самоходную артустановку СУ-100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Церемонию приурочили к 75-летию Победы и годовщине героической обороны Могилева. Она началась 10 июля 1941-го. Наиболее кровопролитные бои развернулись возле деревни Буйничи.

В одном из столкновений защитники города уничтожили и вывели из строя около 60 вражеских танков и бронемашин, сотни немецких солдат и офицеров. Какое прозвище получил генерал немецкой армии Вальтер Модель?

Танкисты Моделя, встретив такое сопротивление, прекратили атаки. Погибших защитников почтили минутой молчания. В памятной церемонии приняли участие представители власти, историки, поисковики, молодёжь. Они возложили цветы и венки к каплице. Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Достаточно вчитаться в холодные строки на мемориальных плитах, всмотреться в те барельефы, в те экспонаты, которые здесь размещаются, и действительно понимаешь, что это святое место для каждого, кто свято чтит и помнит советского солдата.