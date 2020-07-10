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Статистика по коронавирусу в Беларуси. Цифры на 10 июля

10 июля 2020 10:42
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Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 10 июля выздоровели от COVID-19 и выписаны из медучреждений 54 254 пациента.

Согласно информации Минздрава, которая опубликована в Telegram-канале, в республике инфекция подтверждена у 64 604 человек. На территории государства умерли 454 пациента с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.

Всего в стране проведено 1 111 614 тестов на COVID-19.

Ранее стало известно, что в Беларуси за последний месяц снизилось количество инфицированных и количество пневмоний. Однако создание резервов средств индивидуальной защиты  продолжается – здесь подробности.

# Коронавирус # общество

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