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Это сопоставимо с результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях: ректор БГУ прокомментировал запуск спутника

30 октября 2018 14:18
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Новости Беларуси. Первые позывные спутника БГУ приняты 30 октября. Аппарат был запущен накануне с китайского космодрома «Цзюцюань», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БГУ запустил собственный спутник с китайского космодрома «Цзюцюань»

На околоземной орбите он способен продержаться 3 года. Несмотря на свои незначительные размеры (вес чуть более 1,5 килограммов), он ничем не уступает большим «собратьям».

Это сопоставимо с результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях: ректор БГУ прокомментировал запуск спутника-1

Аппарат оснащен системами управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки. Это позволит решать широкий спектр задач, как для науки, так и для образования. Студенты в реальных условиях смогут осваивать космические технологии и проводить научные исследования.

Это сопоставимо с результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях: ректор БГУ прокомментировал запуск спутника-4

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Мы проторили такую дорожку, по которой можно идти дальше. Сегодня создана материальная база, создана команда преподавателей, студентов, которые готовы производить при наименьших затратах те вещи, которые сопоставимы с многомиллионными в долларовом эвиваленте затратами на производство более габаритных спутников. Технология сегодня позволяет получать самые разные результаты: обследование атмосферы, земной коры в учебных и научных целях. Это абсолютно сопоставимо со многими результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях.

Это сопоставимо с результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях: ректор БГУ прокомментировал запуск спутника-7

К слову, БГУ 30 октября празднует свой 97-ой день рождения. И как стало известно, ВУЗ уже разрабатывает более объемный и функциональный новый спутник.

# Космос # общество # Андрей Король # Фотофакт

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