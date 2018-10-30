Это сопоставимо с результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях: ректор БГУ прокомментировал запуск спутника

Новости Беларуси. Первые позывные спутника БГУ приняты 30 октября. Аппарат был запущен накануне с китайского космодрома «Цзюцюань», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. БГУ запустил собственный спутник с китайского космодрома «Цзюцюань» На околоземной орбите он способен продержаться 3 года. Несмотря на свои незначительные размеры (вес чуть более 1,5 килограммов), он ничем не уступает большим «собратьям».

Аппарат оснащен системами управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки. Это позволит решать широкий спектр задач, как для науки, так и для образования. Студенты в реальных условиях смогут осваивать космические технологии и проводить научные исследования.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Мы проторили такую дорожку, по которой можно идти дальше. Сегодня создана материальная база, создана команда преподавателей, студентов, которые готовы производить при наименьших затратах те вещи, которые сопоставимы с многомиллионными в долларовом эвиваленте затратами на производство более габаритных спутников. Технология сегодня позволяет получать самые разные результаты: обследование атмосферы, земной коры в учебных и научных целях. Это абсолютно сопоставимо со многими результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях.