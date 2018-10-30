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БГУ запустил собственный спутник с китайского космодрома «Цзюцюань»

30 октября 2018 08:31
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Новости Беларуси. Он уже успешно выведен на орбиту и будет работать на высоте более 500 километров над поверхностью Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БГУ запустил собственный спутник с китайского космодрома «Цзюцюань»-1

Несмотря на свои незначительные размеры (весит космический корабль чуть более 1,5 килограммов), он ничем не уступает большим «собратьям». Аппарат оснащен системами управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки. Это позволит решать широкий спектр задач как для науки, так и в образовательных целях.

Студенты в реальных условиях смогут осваивать космические технологии и проводить научные исследования. Первые позывные спутника БГУ услышат сегодня, 30 октября, в день рождения вуза.

# Космос # общество # Фотофакт

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