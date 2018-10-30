Оштрафовали ли вас за превышение скорости? Можно узнать, заказав SMS

Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе «Большой город».

Вадим Гаркун, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В будущем работы у инспекторов ГАИ явно поубавится – это однозначно. В Минске уже внедрены приборы автоматической фиксации «Park and Ride», которая фиксирует нарушение остановки и стоянки.

Сегодня это нововведение привело к выявлению более 7 тысяч нарушений, именно в автоматическом режиме.

Идёт модернизация системы «ГАИ-ЦЕНТР», которая предусматривает широкий спектр возможностей общения с участниками дорожного движения. На ресурсе sms.speed-control.by можно заказать услугу, которая позволит владельцам, собственникам транспортных средств получать информацию о вынесении постановления о привлечении к административной ответственности за превышение скорости, зафиксированной в установленном режиме. А равно – информацию для юридических лиц, собственников о необходимости предоставить данные о водителе, совершившего данное правонарушение. И это помогает в некоторой степени участникам дорожного движения урегулировать процессуальные вопросы.

Умные светофоры и SMS о штрафах: начальник ГАИ Минска рассказал о новшествах