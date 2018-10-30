«Если территория не относится к товариществу собственников». Можно ли парковаться в соседнем дворе?

Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе «Большой город».

Житель улицы Пономарёва в Минске задаёт вопрос: «Во дворе нашего дома мало парковочных мест. Кто-то оставил своё авто. Машина мешала всем остальным. Куда обратиться, чтобы убрать эту машину?»

Вадим Гаркун, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Исходя из обращений, которые поступают к нам, часть относится к категории жалоб, что в их дворе паркуются жители соседнего дома. И если эта парковка, территория не относится к некому товариществу собственников и это не определено соответствующим документом, что это земля, на которой расположена парковка, не принадлежит товариществу собственников, то вся остальная земля – это территория общегородского пользования, которой могут пользоваться как жильцы конкретного дома, так и их соседи.

Второй аспект этого вопроса я усматриваю в том, что обозначается проблема брошенного транспорта, автохлам, который периодически появляется в наших дворах.

И существует порядок действий государственных органов в этой ситуации.

Основное действующее лицо здесь – это органы местной исполнительной власти, где, взаимодействуя с ГАИ после поступления соответствующего заявления, они устанавливают собственника транспортного средства. Чётко определены временные параметры, когда собственник должен быть уведомлён в необходимости уборки транспортного средства либо приведения его в надлежащий вид, позволяющий его эксплуатировать и участвовать в дорожном движении.

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