Более 30 школьников стали студентами Академии управления на время осенних каникул

Новости Беларуси. Это молодые люди из всех регионов Беларуси. Участники необычного образовательного проекта уже получили временные пропуски в ВУЗ и окунулись в студенческую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – мастер-классы, лекции, семинары, а также встреча с ректором. Ребята прошли строгий отбор. Среди критериев – высокий средний балл и тест на грамотность. Школьники сдали эссе на тему: «Почему я хочу стать студентом Академии управления».

Алена Конопацкая:

Когда узнала, что есть курсы, чтобы попробовать себя студентом Академии, я сразу заинтересовалась этим, спросила у учителей. Это довольно интересно. Нам проводят лекции, вот даже сейчас мы сидим со студентами настоящими Академии, есть возможность познакомиться, спросить, интересно ли тут, нравится ли им.

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В конкурсе участвовали ребята со всей страны, более 150 человек. Сейчас, если вы зайдете в аудиторию, увидите, какие это глазки. Это заинтересованные мотивированные дети. Я убежден, что в любой ситуации, даже если эти школьники выберут другие университеты нашей страны, это все равно будет вклад сегодняшних встреч с преподавателями.